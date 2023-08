Las empresas ya no despiden, pero van cambiando a sus empleados de puesto. Y esto puede esconder un plan maquiavélico

Mientras que durante los años de pandemia, las empresas que basaban su actividad en Internet vivieron enormes crecimientos económicos (lo que es lógico si la vida de medio mundo deja de tener la oportunidad de salir a la calle y centra muchas de sus labores en la red, como el ocio, el consumo, la comunicación con amistades y familiares...), el 2022 y el comienzo de este año 2023 se caracterizaron por despidos enormes, sobre todo entre las grandes tecnológicas.

En la segunda mitad de año, el ritmo de despidos se ha reducido y según datos recogidos por Trueup, la tendencia de caída en despidos se va a mantener: a partir de junio, ya con con 14.694 despidos, se han ido reduciendo hasta llegar a los 6.900 despidos registrados en el sector tecnológico en agosto. Cifras mínimas comparadas con los 312.679 despidos que se calculan entre enero y junio en las grandes tech globales.

Eso sí, se habla de que los puestos han desaparecido. Hay muchos puestos intermedios que se han eliminado, como ya hemos visto. Aunque en algunos casos puede tener sentido porque, con esta vorágine de despidos, han salido informaciones interesantes a la luz.

Por ejemplo, la información filtrada por un antiguo empleado que tengo un alto cargo que decía que la estructura de Meta durante años basaba los ascensos casi exclusivamente en el tamaño del equipo que habías creado y gestionado y se crearon muchos puestos de mando liderados por gente que hacía crecer sus equipos aunque no hiciera falta para nada.

Yendo al grano de este reportaje: los despidos se han reducido pero sigue haciendo muchísimos cambios estructurales y se están eliminando muchos puetstos de trabajo.

Cómo conseguir que un empleado se vaya

The Wall Street Journal se ha hecho eco de esto: del ostracismo obligatorio. Cuenta cómo hay trabajadores que se están despertando con correos electrónicos y solicitudes de reuniones de equipo con un mensaje en el que se les dice que no los despiden, pero sus trabajos han desaparecido.

Las personas que reciben estos memorandos describen haber experimentado una variedad de emociones, desde el alivio de seguir trabajando hasta la sensación de temor de que sus jefes quieran en secreto que se vayan, según diferentes testimonios recogidos estos días por el WSJ. Entre otras empresas que han hecho esto están Adidas, Adobe , IBM y Salesforce, entre otros, que han estado reasignado empleados como parte de reestructuraciones corporativas.

De acuerdo con datos de AlphaSense, una plataforma de investigación financiera, las menciones de reasignación, o términos similares, durante las llamadas que las empresas hacen para informar de sus resultados "se triplicaron entre agosto pasado y este mes". Es decir, en un año.

Se especula y se cre que muchas empresas aún quieren prescindir de gente y su estrategia se basa en hacerles su trabajo más pesado, aburrido, desmotivador.... para que ellos se acaben yendo y encima se ahorran así la indemnización, entre otras de las razones para estos cambios.

Por otro lado, Andy Challenger, vicepresidente senior de Challenger, Gray & Christmas, una empresa de recolocación dice que efectivamente la reasignación es una técnica que se está usando mucho últimamente y que "para las empresas que dedicaron varios años (y mucho dinero) a contratar a los mejores talentos, reasignar trabajadores a nuevos roles puede ser una forma de cubrir puestos vitales para planes futuros y al mismo tiempo recortar costos asociados con viejas estrategias".

Un "juego de espera"

El gran periódico estadounidense habla de que esto puede ser "un juego de espera" y se refiere a que los empleados a quienes a las empresas les resultaría costoso pagar una indemnización por despido o meses de beneficios por desempleo podrían decidir irse por su cuenta si se sienten atrapados en un trabajo que no quieren, dicen asesores ejecutivos entrevistados.

Matt Conrad cuenta su historia dentro de IBM: fue reasignado dos veces en dos años en IBM antes de asegurar allí su actual puesto de entrenador de ventas senior. Dice que tuvo la sensación de que era como: 'apreciamos todo lo que has hecho, por lo que no te despedimos, así que puedes aprovechar esto lo mejor que pueda o buscar otro trabajo en otro lugar'".

En la primera reasignación de Conrad en 2021, un gerente programó una llamada para notificarle que su puesto de gerente había sido eliminado. Le dieron un nuevo trabajo vendiendo software con el que no tenía experiencia, una medida que, según dijo, afectó su salud mental. Más tarde ese año, Conrad encontró un nuevo trabajo en IBM a través de un ex gerente que se adaptaba mejor a sus habilidades. Luego, en enero de 2022, ese equipo fue eliminado y él fue reasignado nuevamente. Conrad pidió ayuda al departamento de recursos humanos para encontrar un puesto remoto como entrenador de ventas sénior, un proceso que duró seis meses. "No renunciar cuando fue reasignado fue una cuestión de principios", afirma.

Ofrecerte una reubicación cuando saben que no lo harás

Roberta Matuson, entrenadora ejecutiva y asesora de empresas como General Motors y Mcrosoft en cuestiones de recursos humanos dice que en estos casos las empresas están indicando que hay veces que los trabajadores son empujados intencionadamente a puestos de trabajo en los que la dirección sabe que se sentirán miserables, lo que los llevará a renunciar.

Otras señales de advertencia es que te ofrezcan un puesto que requiera reubicación cuando tu jefe sabe que mudarte no es una opción viable para el trabajador y que eso lo llevará a renunciar. Eso es algo que podría estar haciendo Amazon, si miramos todas las últimas informaciones al respecto.

Imagen | Foto de bruce mars en Unsplash