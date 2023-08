El CEO de Amazon carga contra el teletrabajo y augura una gran oleada de despidos si no vuelven a la oficina

Los empleados de Amazon se han levantado en pie de guerra. Durante la pandemia por COVID-19 pudimos ver como las grandes compañías tecnológicas apostaban por la modalidad de teletrabajo para reducir los desplazamientos y también el contacto físico. Amazon fue un ejemplo en ello y prometió que esta modalidad se implantaría para siempre, aunque finalmente cambió de opinión radicalmente.

La compañía ahora mismo se encuentra en negociaciones para que los empleados vuelvan a la oficina, e incluso hubo huelga por parte de los trabajadores para evitar este hecho. La tensión no ha parado de crecer y el CEO de Amazon, Andy Jassy, ha lanzado una especie de ultimátum a todos los empleados que han decidido teletrabajar, y no cumplir la nueva orden.

Amazon vuelve a cargar contra sus teletrabajadores que no vuelven a la oficina

Y es que pese al descontento de los empleados y la firma de un manifiesto contra la decisión de volver 3 días a la oficinas, su CEO ha afirmado que "ya pasó el momento de estar en desacuerdo y comprometerse [...] Si no pueden estar de acuerdo y comprometerse... probablemente no les funcione en Amazon". Esta es una clara referencia a que si no se vuelve al menos 3 días a la semana a la oficina van a tener serios problemas.

Al final estas declaraciones son realmente duras para esos empleados que decidieron mudarse lejos de sus equipos tras el impulso del teletrabajo. Pero con estas palabras se abre la puerta a que todo el mundo que no quiera acudir a la oficina abandone la compañía.

"No está bien que todos nuestros compañeros de equipo estén tres días a la semana y que la gente se niegue a hacerlo" es otra de las frases más duras que ha dicho el CEO de Amazon durante estos últimos días. De esta manera los despidos que ya están en marcha dentro de la plantilla van a seguir siendo mucho más duros.

Las medidas que se tomarán contra los empleados que no cumplan estas directrices serán realmente duras y según los diferentes informes filtrados Amazon forzaría a una "renuncia voluntaria" de estos empleados. Lo que está claro es que ya se están enviando advertencias a todos estos trabajadores que deberán tomar una decisión de qué hacer con su futuro.

