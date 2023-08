Amazon, contra el teletrabajo, rastrea sin avisar las veces que cada empleado va a la oficina y les advierte en un mail, según FT

La cúpula de Amazon casi tiene una guerra abierta con sus empleados. Llevan meses en los que no consiguen llegar a un acuerdo por la vuelta a las oficinas. Incluso ha habido huelgas por parte de los trabajadores, lo que llama la atención porque es vóx pópuli que la empresa no es tolerante con quienes protestan para defender sus condiciones laborales (en el pasado ha llegado a despedir a gente) y que está contra los sindicatos.

El tema es que mucha gente se había mudado de ciudad, lejos de Seattle, donde el gigante de ventas minoristas tiene las oficinas, porque Amazon había dicho que mantendría el teletrabajo para siempre. Y ahora, volver a la ciudad les supone un gran esfuerzo personal y económico (es uno de los lugares más caros de Estados Unidos y mucha gente se mudó con toda la familia, como están reclamando públicamente).

Pues, como Amazon no logra que la gente realmente vuelva, ha comenzado a rastrear y a penalizar a los trabajadores que trabajan demasiado desde casa. Financial Times ha filtrado un aviso enviado a los empleados que no estaban en el cargo al menos tres veces por semana.

Mail de Amazon a sus empleados

El grupo tecnológico con sede en Seattle ha señalado esta semana a algunos miembros de su plantilla para decirles que "actualmente no cumplen con nuestra expectativa de unirse a sus compañeros en la oficina al menos tres días a la semana". Y continúa:

"Esperamos que empieces a venir a la oficina tres o más días a la semana".

El correo estaba dirigido a un número selecto de empleados e incluso suscitó en algunos la preocupación por la privacidad (si la empresa sabe que no van, es porque los están rastreando), mientras que otros afirmaron haber recibido el correo electrónico por error porque, dicen, sí están asistiendo a las oficinas.

Al parecer, el control de asistencia en EE.UU. estaba vinculado a la intervención de los empleados con sus tarjetas de identificación. En respuesta a las quejas del personal sobre los correos electrónicos, Amazon admitió esta semana que "puede haber casos en los que nos hayamos equivocado", añadiendo que había "tomado varias medidas" para asegurarse de que el correo electrónico "llegaba a los destinatarios correctos", según una nota vista por el FT.

Amazon dijo que el correo electrónico se había enviado a los empleados que habían "fichado menos de tres días a la semana de cada cinco o más, dentro las últimas ocho semanas" o a los que no habían fichado tres días a la semana durante tres o más de las últimas cuatro semanas".

Foros de quejas de los empleados

Ante este aviso de "Nos ponemos en contacto contigo porque no estás cumpliendo con nuestra expectativa de unirte a tus compañeros en la oficina al menos tres días a la semana, aunque tu edificio asignado está listo", según capturas de pantalla que circulan en el tablón de mensajes corporativo anónimo llamado Blind, se ha abierto un arduo debate, como recoge NY Post.

Algunos empleados informaron haber recibido el correo electrónico por error y se les animó a aclarar su asistencia con recursos humanos.

Según las filtraciones en Blind, muchos empleados respondieron al correo para indicar el fallo. Y les respondieron que "aunque hemos tomado varias medidas para asegurarnos de que este correo electrónico llegaba a los destinatarios correctos, reconocemos que puede haber casos en los que nos hayamos equivocado", añadió la compañía.

E instaba a que "Si crees que recibiste este correo electrónico por error, comunícate con tu gerente para discutir su situación y asegurarte de que se refleje con precisión en el sistema".

