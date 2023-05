Huelga en Amazon: Hasta los trabajadores de almacén apoyan que los de oficina teletrabajen

El trabajo a distancia en Amazon ha logrado conectar a los empleados que cobran apenas 19 dólares la hora en sus almacenes con los que ingresan 80.000 al año, según The New York Times. En Amazon, los trabajadores de los almacenes han mostrado su apoyo a sus colegas de empresa, señalando que no tienen nada que ganar si los oficinistas pierden la flexibilidad que les ha dado el teletrabajo.

Los empleados corporativos de Amazon planean una huelga de una sola hora para protestar contra la norma de la empresa de volver a la oficina.

Hay que recordar que la empresa había prometido que el teletrabajo se mantendría y hubo gente que se mudó de ciudad, vendió sus casas, adquirió otra en un nuevo lugar lejos de Seattle... Y desde que Andy Jassy, el CEO de la empresa, pidiese a todos volver, los trabajadores están protestando.

Cambio de vida y muchos más costes

Eric Deshawn Lerma cuenta su estrés al sentarse a contar los nuevos costes en su rutina desde el regreso de Amazon a la oficina esta primavera: aparcamiento, combustible, comida que suman al menos 200 dólares más al mes, "todo para apoyar una política cuya justificación no acaba de entender, después de tres años en los que él y sus compañeros de equipo han hecho su trabajo desde casa", como recoge el mencionado periódico.

Dice que cuando supo que algunos de sus compañeros estaban organizando una huelga para protestar contra la política de regreso a la oficina, que pide a los empleados que acudan al menos tres días a la semana, al principio dudó si participar o no. Y es que es consciente de que miles de trabajadores de Amazon no tienen flexibilidad para trabajar desde casa porque están obligados a ir a los almacenes.

No hay que olvidar que la pandemia creó una nueva brecha entre los trabajadores que pudieron hacer su trabajo desde la seguridad de sus hogares y los trabajadores que a menudo no podían y estaban expuestos a mayores riesgos de contagiarse de Covid.

De todos modos, muchos trabajadores de almacenes y tiendas están mostrando su apoyo a sus colegas, señalando que no tienen nada que ganar viendo cómo los trabajadores de oficina pierden la flexibilidad que la pandemia demostró que era posible.





"El trabajo que estamos haciendo es en dos campos distintos", dijo Anna Ortega que lleva casi dos años trabajando en una instalación de Amazon en California. Según ella: "esto nos demuestra que Amazon tiene un problema con los trabajadores y con escucharnos".

