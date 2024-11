Que Trump y Elon Musk sean súper amigos detonó el éxodo masivo de X a Bluesky. Los nuevos cambios han rematado la jugada

Es oficial: más de un millón de usuarios se ha pasado a Bluesky en las últimas 24 horas, según confirman sus responsables. A pesar de que en los últimos meses hayamos visto un éxodo masivo hacia esta red social similar a X, este hecho se ha magnificado aún más con el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde Donald Trump volvía al poder ofreciéndole un cargo de asesor del gobierno a Elon Musk.

Esto no ha sentado muy bien a la comunidad de X, un lugar en el que se están viendo las costuras de esa ‘libertad de expresión’ que defendía Musk, quien desde hace un buen tiempo es el máximo responsable de la plataforma. Sin embargo, a pesar del gran éxodo hacia Bluesky por esta razón, lo que ha terminado de rematar la jugada son los cambios en los términos de X. Y es que la aplicación utilizará todas tus publicaciones para entrenar a su inteligencia artificial: Grok.

¿No te gustan los cambios? Borra tu cuenta o enfréntate a X en un tribunal de Texas

Estos cambios en las políticas de X se han hecho efectivos hoy mismo, 15 de noviembre. A pesar de que la compañía no le ha dado demasiada importancia, los nuevos términos del servicio implican que, Elon Musk, tendrá todo el derecho de utilizar tus publicaciones, fotos y vídeos para entrenar a Grok, el chatbot de X.

Puedes revertir este efecto. Para ello debemos ir a Más opciones > Configuración y privacidad > Privacidad y seguridad > Grok > Intercambio y personalización de datos y desactivar la opción.

A pesar de que todos los usuarios tengan la posibilidad de desactivar la opción, puede acabar no importando, al menos jurídicamente hablando. Y es que en los nuevos términos y condiciones del servicio que todo el mundo debe aceptar para seguir utilizando la aplicación, no se menciona nada al respecto. Además, no parece haber ninguna diferencia si tienes una cuenta candado, pues según la nueva política, X seguirá utilizando esa información para entrenar a la IA.

Curiosamente, estos nuevos cambios también hacen referencia al hecho de que, si por casualidad has visualizado más de un millón de tuits en un día, deberás de pagar 15.000 dólares por daños y perjuicios. Lógicamente, es muy difícil alcanzar esa cifra para un usuario medio, pero sería posible en caso de que la cuenta fuese utilizada como medio de investigación.

¿En desacuerdo con los términos? Bueno, tu único recurso legal como usuario será el de ir a un tribunal rural de Texas, según se especifica en las políticas. Según el medio Mashable, se trata de un tribunal en el que su juez posee una buena participación en Tesla y ha dictado sentencias favorables a Musk, por lo que buena suerte.

Recientemente publicábamos sobre el hecho de que medios como The Guardian o La Vanguardia hayan dejado de publicar en X. Dichos medios califican de “tóxica” la vía que está tomando X, algo que se magnifica con sus cambios en las políticas o la falta de moderación. Junto a ello, también se encuentra el tema de la desinformación, un monstruo imparable del que la única acción (a falta de moderación) son las notas de la comunidad para matizar una publicación, algo que puede llegar a aparecer cuando la publicación ya se ha propagado como la pólvora.

Que Bluesky haya conseguido tantos usuarios en tan pocos días era de esperar, pero lo difícil será mantener esos usuarios en la plataforma, pues no es la primera vez que se habla de alternativas a X (Twitter) y la jugada queda en vano. A fin de cuentas, sigue siendo una de las redes sociales más influyentes. Quizá por eso mismo cualquier movimiento en la plataforma acaba formando un terremoto.

