No es broma, Elon Musk asesorará al gobierno de EEUU desde un departamento llamado... DOGE

Elon Musk es conocido por ser la persona más rica del mundo y contar con empresas punteras como son Tesla, X o SpaceX. Ahora se suma una nueva tarea a su ajetreada vida: ser miembro del Gobierno de Estados Unidos. Algo que llega tras la victoria del republicado Donald Trump en las elecciones del país el pasado 5 de noviembre.

Durante toda la campaña hemos visto como Musk ha apoyado de manera muy intensa a Trump con importantes donaciones que han llegado hasta los 200 millones de dólares. También lo hemos visto dando discursos en sus actos de campaña y publicando mensajes de apoyo en sus redes sociales como X. Para poder agradecer esta lealtad Trump le ha creado un cargo especialmente para el, y que ya había anunciado en campaña.

Trump pasará de ser empresario a político en la Casa Blanca

En Estados Unidos en el poder ejecutivo se tiene a la figura del presidente al que le acompaña un gabinete formado por diferentes departamentos, que podríamos decir que son los ministerios en España. Cada uno de estos departamentos cuenta con un Secretario, que es lo que en nuestro sistema conocemos como 'Ministro'.

Para Musk, el presidente electo le ha creado un nuevo departamento que se va a llamar "Departamento de Eficiencia Gubernamental" para recortar la billonaria deuda del país. Este no forma parte del gabinete del presidente donde se encuentran otras carteras, por lo que trabajará desde fuera de la Casa Blanca junto a Vivek Ramaswamy, excandidato presidencial republicano. Es decir, ambos serán asesores externos.

Pero tiene su lado cómico. Las siglas de este nuevo departamento es DOGE, un nombre que no ha parado de repetir Musk a lo largo de toda la campaña. DOGE corresponde al meme que se hizo popular en el año 2013 y que tiene como protagonista a un perro shiba inu que mira de reojo hacia la cámara.

Además, el nombre no se queda solo en el perro de este meme, sino que DOGE también le da nombre a una criptomoneda. Una criptomoneda que es la favorita de Elon Musk y que ahora va a estar también presente en un departamento dentro del ejecutivo de Estados Unidos. Algo que ya le ha llevado a aumentar su valor en más de un 20% tras el anuncio.

En esta nueva responsabilidad, Musk ofrecerá asesoramiento y orientación a la Casa Blanca, así como un trabajo estrecho con la Oficina de Administración y Presupuestos para "impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto". Su objetivo es marcar tendencia en el resto de los gobiernos de todo el mundo. Trump fue claro al afirmar que estas dos figuras "allanará el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales".

Esta tarea tan importante la vamos a poder seguir prácticamente en directo, ya que ha prometido ir publicando las actualizaciones en su cuenta de X. Si bien, no se sabe bien como va a funcionar este departamento y sus competencias, porque al final es un grupo de asesoramiento externo.





El objetivo que tiene es reducir el gasto público en dos mil millones de dólares, algo que solo se puede hacer con recortes en diferentes campos importantes del país. Si bien, para Musk estar dentro del gobierno solo hace que sus empresas se vean beneficiadas, así como su imagen.

No ha estado libre de críticas este nombramiento. Diferentes organizaciones sociales apuntan a que "Musk no solo no sabe nada sobre eficiencia y regulación del gobierno, sino que sus propias empresas han infringido regularmente las mismas normas que él estará en condiciones de atacar". Pero Trump ha apostado para reducir el "gran despilfarro" que hay en el país a sus ojos.

