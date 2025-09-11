Un sorpaso histórico en la cima de la riqueza: Elon Musk llevaba casi un año siendo el hombre más rico del mundo. Acaban de superarle

Durante caso un año, Elon Musk ha mantenido el 'título' de persona más rica de todo el mundo, pero ahora lo ha perdido. El que lo ha adelantado por la derecha es Larry Ellison, cofundador de Oracle, que ha experimentado un gran crecimiento en el valor de las acciones de su compañía, pasando a estar en el top 1 de uno de los ránkings más prestigiosos durante unas horas.

Un sorpaso muy rápido. Este mismo miércoles, la fortuna de Ellison experimentó un incremento récord de 89.000 millones de dólares en un solo día en su fortuna. Esto hizo que el patrimonio neto con el que contaba ascendiera hasta los 383.200 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Y aunque Musk recuperó el primer puesto por un estrecho margen de 1.000 millones de dólares al final de la jornada, el ascenso de Ellison marca un hito significativo en el mundo de la tecnología y las finanzas.

Las aciones de Oracle. El impresionante salto en la riqueza de Ellison está directamente ligado al rendimiento de Oracle en el mercado. Las acciones de la compañía de software de bases de datos, de la que Ellison es presidente y director de tecnología, se dispararon un 36%. Este es el mayor aumento en un solo día para Oracle desde 1992, y todo porque la compañía reportó un importante aumento en las contrataciones y ofreció una agresiva previsión para su negocio de infraestructura en la nube, un sector en plena expansión.

Evolución de la riqueza de Larry Ellison. Extraído del Índice de Multimillonarios de Bloomberg

Para que nos hagamos una idea, las acciones de Oracle el nueve de septiembre tenían un valor que rondaba los 240 dólares, pero a media mañana del diez de septiembre estas llegaban a valorarse en 340 dólares. Todo gracias a los resultados económicos que también precipitaron a Nvidia y otros fabricantes de semiconductores hacia el 'estrellato' debido al aumento de la demanda de infraestructura en IA. Es decir, un aumento en la cantidad de GPU que se van a necesitar.

Las acciones de Tesla. En el lado contrario tenemos a Musk y una fortuna que está ligada intrínsecamente a las acciones de Tesla que han mostrado una gran volatilidad en los últimos meses con diferentes altibajos que no terminan de marcar una tendencia clara.

A pesar de esto, la junta directiva de Tesla ha propuesto un ambicioso paquete de pago para Musk que podría convertirlo en el primer billonario del mundo si logra cumplir una serie de objetivos. Algo que también responde a las críticas que recibió Elon Musk por su participación en el gobierno de Donald Trump, ya que esto le derivó en no atender a todas las empresas que ahora mismo dependen del mismo.

La hemeroteca. Si miramos al pasado, Elon Musk alcanzó por primera vez el título de persona más rica del mundo, aunque lo perdió temporalmente ante Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnault de LVMH. Lo recuperó posteriormente el año pasado y lo ha mantenido durante poco más de 300 días hasta que ha perdido esta racha ante el fundador de Oracle.

Un ránking muy volátil. Como hemos podido ver, las fortunas de estos grandes empresarios dependen de las acciones de su compañía. Algo que va fluctuando mucho en cuestión de horas, como hemos visto en el caso del cofundador de Oracle, donde unos buenos resultados le ha catapultado a ser la persona más rica del mundo. Pero todo puede cambiar si siguen pasando varias horas más y dependiendo de si las acciones de Oracle bajan o de si las de Tesla acaba subiendo como la espuma.

Imágenes | TED Chris

En Genbeta | Dos amantes de la aviación crearon la web Flightradar para hacer un seguimiento de los vuelos en 2006. Ahora son millonarios



