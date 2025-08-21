Con 14 años se unió a Elon Musk en SpaceX y con 16 se va: este ingeniero "prodigio" rechaza empresas de IA y apuesta por las finanzas

Kairan Quazi tiene 16 años y es famoso porque antes de cumplir los 14 años ya estaba graduado, con esa edad se unió a SpaceX a los 14 años y ahora ha decidido dejar esta empresa de Elon Musk, cuentan que ha rechazado ofertas laborales en empresas de inteligencia artificial y que ha decidido aceptar trabajar en Citadel Securities como desarrollador cuantitativo en la ciudad de Nueva York.

Como explican los medios, eligió las finanzas por encima de las ofertas de IA y grandes tecnológicas y es que parece ser que muchas empresas quisieron contratarlo y él ha valorado "la cultura ambiciosa y meritocrática, así como los rápidos ciclos de retroalimentación que ofrecían las finanzas cuantitativas" como recoge Business Insider.

"Tras dos años en SpaceX, me sentí listo para asumir nuevos retos y ampliar mis habilidades en un entorno diferente de alto rendimiento", dha explicado eclaró Quazi en una entrevista. "Citadel Securities ofrece una cultura igualmente ambiciosa, pero también un ámbito completamente nuevo, lo cual me entusiasma mucho".

Qué hará el joven "prodigio"

En su nuevo puesto, Quazi trabajará en la infraestructura de trading global de la firma, en la intersección entre la ingeniería y la resolución de problemas cuantitativos, trabajando tanto con operadores como con ingenieros, según declaró un portavoz de la compañía.

Según lo que se conoce de esta empressa, Citadel Securities, empresa hermana del fondo de cobertura Citadel del multimillonario Ken Griffin, es una de las firmas de trading más conocidasdel mundo, ya que gestiona cientos de miles de millones de dólares en acciones, opciones, divisas y otros activos cada día.

Usa tecnología y algoritmos de vanguardia para ejecutar operaciones en nombre de otras instituciones y operadores minoristas: gestiona aproximadamente el 35% de las operaciones bursátiles minoristas en EE. UU.

Cómo ha sido su carrera profesional

Quazi se crió en el Área de la Bahía de San Francisco, cerca de donde muchas grandes tech tienen sus sedes y saltó del tercer grado a la universidad a los 9 años. Realizó prácticas en Intel Labs a los 10 años, trabajando en plataformas de generación predictiva de voz, y en 2022 realizó prácticas en aprendizaje automático en la firma de ciberinteligencia Blackbird. Los padres del joven son de Bangladesh y él ya nació en Estados Unido

Ha sido el graduado más joven de la Universidad de Santa Clara y c0n su título de ingeniería de software ya en la mano comenzó a trabajar en el proyecto Starlink de SpaceX. Su función era centrarse en las laborres de los sistemas críticos para la producción, diseñando e implementando software que determina hacia dónde dirigen sus haces los satélites Starlink, lo que ayuda a garantizar conexiones a internet rápidas y fiables para los millones de clientes de la empresa, según él mismo ha explicado.

