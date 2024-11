Bill Gates cree que en el futuro tendremos una semana laboral de tres días. El dinero es el gran problema para aplicarlo

En España, uno de los objetivos que tiene el gobierno en mente es aplicar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas. Algo que le está costando debido a la negativa por parte de la CEOE, pese a que el ministerio de trabajo se empeña en querer aprobarlo únicamente con los sindicatos. Pero hay voces que van más allá, al afirmar que lo ideal sería trabajar tres días a la semana.

Esto es precisamente por lo que apuesta el mismísimo Bill Gates que apunta a tener unas jornadas laborales de solo tres días, aunque no estamos preparado para ellos. Una idea que transmitió el año pasado a través del pódcast 'What Now? de Trevor Noah, donde la tecnología puede tener un importante papel para que tengamos un descanso de cuatro días a la semana.

Bill Gates apuntó que la jornada laboral de 3 días es el futuro

Precisamente, el uso de la inteligencia artificial en el mundo laboral es lo que permitirá reducir la jornada laboral a tres días, para que los trabajadores podamos disfrutar mejor del tiempo libre. Algo que choca con lo que hemos visto por parte de otras voces que afirman que acabará con nuestros puestos de trabajo.

"No creo que el impacto de la IA sea tan dramático como el de la revolución industrial, pero, sin duda, será tan grande como la introducción del PC. Las aplicaciones de procesamiento de textos no acabaron con el trabajo de oficina, pero lo cambiaron para siempre. Los empresarios y los empleados tuvieron que adaptarse, y lo hicieron", afirmó Bill Gates durante el podcast.

Para Gates la IA puede permitir que nos quitemos de encima el trabajo más pesado al que nos enfrentamos en el día a día. Si bien, los proyectos que hay encima de la mesa todavía requiere de una gran inversión para lograr una inteligencia artificial que se pueda aplicar a sectores muy específicos.

Pero hay un gran problema para esta aplicación: el dinero. Tener una IA en una empresa no es algo fácil, ya que es algo que requiere de una gran inversión en materia económica y también en formación. El estudio de The State of IA ya apuntaba a que solo el 20% de las empresas estudiadas estaban usando IA, mientras que el 63% de los encuestados dejarían esta aplicación para los siguientes años.

Ahora mismo en España podemos encontrar un gran muro dentro de las empresas para poder aplicar la jornada laboral de cuatro días. La principal razón radica en no tener dinero suficiente para poder realizar grandes inversiones en la transformación digital necesaria para ser más productivos con ayuda de la inteligencia artificial.

Lógicamente si ya hay problemas para aplicar una jornada de cuatro días, o incluso bajar unas horas para jornada a lo largo de la semana, plantear rebajarlo a tres días es una locura. Si bien, en el futuro (aunque lejano) nunca se sabe qué puede ocurrir.

