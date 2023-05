El 'padrino' de la Inteligencia Artificial que ha dejado Google culpa a Microsoft de apresurarse lanzando su IA al mercado

Geoffrey Hinton, el "padrino de la IA" dejó hace unos días Google, tras décadas trabajando en inteligencia artificial y es que ya no estaba cómodo con el devenir de estas tecnologías.

Tras conocerse la decisión, concedió una entrevista en la que habló de cosas muy interesantes.

Además de explicar su aportación a este campo durante décadas, también quiso defender a Google en su trayectoria y ha culpado a Microsoft de irresponsabilidad a la hora de lanzar herramientas de IA potentes al mercado sin mirar las consecuencias.

La Inteligencia Artificial General (IAG): qué es

Hinton habla del que próximo hito será la IAG o IA General. Lo define como una IA que sea al menos tan competente como un pensador humano. "Es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos a punto de desarrollar algo más inteligente que nosotros", afirma.

Y augura que puede pasar en 20 años o incluso en cinco.En un momento en que los gigantes tecnológicos (Microsoft, Google y otros) se disputan el primer puesto en este campo, Hinton afirma que "es concebible que el genio ya haya salido de la botella".

Una de sus preocupaciones principales es que, a medida que la IA progrese, estas herramientas con grandes capacidades tecnológicas y mayor autonomía, desarrollarán objetivos secundarios para trabajar de forma más eficiente en la consecución de su objetivo principal, pero estos objetivos secundarios no se alinearán necesariamente con los objetivos humanos y eso nos hará vulnerables a la manipulación de la IA.

Culpa a Microsoft de apresurarse

Hinton dice que defiende a Google y culpa a Microsoft de forzar una guerra de mercado. Google fue líder en IA durante años y, según Hinton, "se comportó de forma muy responsable al no lanzar chatbots. Los tenía desde hace mucho tiempo".

En cuanto OpenAI cedió ChatGPT a Microsoft -que financió y financia esta tecnología-, Google tuvo que sacar sus creaciones al mercado, afirma el experto. Hay que recordar que Microsoft despidió a todo su equipo de ética mientras presenta sus novedades de inteligencia artificial muy avanzada.

Hinton también es pesimista sobre la posibilidad de frenar la investigación, debido a la competencia entre Estados Unidos y China. "Hay una carrera en marcha".

Dice que no arrepiente del trabajo de toda su vida, porque "si yo no lo hubiera hecho, otro lo habría hecho". Pero considera que "hasta hace muy poco parecía que los beneficios iban a ser grandes y seguros", mientras que los lanzamientos de herramientas muy avanzadas al mercado le parecen algo precipitado que incrementa los riesgos.

Razones para dejar Google

En cuanto a su decisión de dejar Google dice que, por un lado, es por su edad. "Cada vez me resulta más difícil hacer el trabajo técnico, porque tienes que recordar todo tipo de detalles y eso es complicado".

Defiende a su ex empresa: ha sido muy responsable "hasta ahora". También porque al ya no estar allí, es libre de hablar: "aunque Google no te diga lo que debes o no debes decir, la autocensura es inevitable si trabajas para una organización" y solo quiere poder decir lo que cree.

