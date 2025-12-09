El uso de la IA en España va camino de afectar a un 22% de trabajos. Hay tres Comunidades Autónomas que pueden estar más tranquilas

Un estudio del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València revela que entre el 18% y el 22% del empleo en España está expuesto a la inteligencia artificial.

Lo que ha hecho la institución educativa es tomar datos del INE y, con esto ver que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país. Como veremos va a afectar mucho más en algunas provincias españolas y también más a trabajos donde hay más mujeres y menos hombres.

Este informe analizó la situación de los años 2021 y 2022 y, con estudios internacionales existentes (reconocen que hay muy pocos en España sobre el impacto de la IA en los empleos), ha relacionado la inteligencia artificial y sectores productivos de nuestro país.

Sectores donde la IA va a modificar el empleo

Con todo esto, mira qué empleos predominan en nuestro país y en cuáles de estos sectores es más fácil que se puedan aplicar la IA, modificando así cómo se van a llevar a cabo las tareas del día a día.

Los sectores donde más se puede usar la IA dentro de España, según la UPV son: educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales. Por su parte, empleos como la construcción, el transporte o industrias extractivas tienen menos probabilidad de que la IA les suponga un gran impacto.

Dónde se notará más el impacto

Las grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, son las que tienen más riesgo de ver cambios en su oferta laboral. Otras provincias son Valencia, Alicante y Málaga-, así como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que presentan una mayor exposición a la IA, debido al peso del comercio, educación, sanidad y actividades relativas a la información.

Por su parte, Soria, Zamora, Teruel, Cuenca o Palencia, provincias "vinculadas en su estructura económica a una mayor presencia de la agricultura, manufactura tradicional y construcción" se verán menos afectadas por los grandes cambios.

Qué debe hacer España ante estos cambios

Uno de los investigadores de VRAIN de la UPV que han realizado este informe, Antoni Mestre, explica que “esta radiografía permite anticipar desigualdades territoriales y de género y orientar programas de recualificación y formación, a la vez que apoyar políticas de transición justas”.

Explican desde el informe que "la IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades, si no se anticipan sus efectos de manera integral".





Insisten en que mientras España está desplegando estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial, como la Estrategia Nacional de IA (ENIA), o el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua o planes de digitalización deberían fijarse bien en cómo preparar el entorno laboral para que sea integrador en el futuro.

