No mires a China o Rusia: es en España donde se dispara el uso de las VPN los fines de semana. No es por la censura, sino por el fútbol

Los picos repentinos en el uso de redes privadas virtuales (VPN) suelen asociarse a momentos de inestabilidad política o censura en regímenes autoritarios, como Rusia, China o Corea del Norte. Sin embargo, en España se está consolidando un patrón diferente y recurrente. Cada fin de semana, el tráfico cifrado se dispara, no por una crisis de estado, sino por el inicio de la jornada de LaLiga.

El uso de las VPN, en máximos cuando hay fútbol. David Peterson, director general de Proton VPN, ha compartido una gráfica que ilustra este fenómeno con claridad. En la imagen se observa una línea de uso estable que, coincidiendo con el comienzo de los partidos de fútbol, experimenta un ascenso vertical inmediato. Según explica Peterson, esto ocurre porque "cada vez que hay fútbol, los proveedores de servicios de internet españoles (Movistar, Vodafone, MásMóvil, etc.) bloquean Cloudflare y el uso de Proton VPN se dispara".

Los daños colaterales. El origen de este aumento en el uso de VPN reside en las medidas judiciales impulsadas por LaLiga para combatir las emisiones piratas. Las operadoras, en cumplimiento de estas órdenes, bloquean direcciones IP sospechosas de alojar contenido ilegal. El problema técnico es que muchas de estas direcciones pertenecen a servicios de CDN como Cloudflare, que utilizan IPs compartidas para miles de sitios web legítimos. Cuando se bloquea una IP para detener una emisión, todas las webs alojadas en ella caen también.

Las consecuencias de estos bloqueos ha trascendido más allá del ocio. Hace poco, usuarios y desarrolladores han informado de que páginas web de centros sanitarios, como las de los hospitales HM, o herramientas médicas críticas como pedidosis.app (usada en urgencias para calcular dosis pediátricas), han quedado inaccesibles durante los partidos. Según LaLiga, estas medidas se aplican únicamente sobre aquellas direcciones IP en las que se detecta actividad de emisión no autorizada.

El impacto también es económico. Responsables de medios como El Orden Mundial o empresas como Material Bitcoin han declarado que sus portales sufren caídas de tráfico de hasta un 30% durante los fines de semana. Para estos negocios, la inestabilidad del servicio supone un daño reputacional y de ingresos, ya que los usuarios se encuentran con webs inoperativas sin saber que el motivo es un bloqueo ajeno a la empresa, dado que tampoco pueden explicarlo.

Escalada internacional. Ante la imposibilidad de acceder a servicios básicos o páginas de confianza, muchos usuarios recurren a las VPN para "salir" de España virtualmente y navegar sin las restricciones aplicadas por las operadoras locales. Esto explica la correlación directa entre el pitido inicial del árbitro y la subida en las gráficas de servicios como Proton.

La situación ha generado tensiones más allá de las fronteras españolas. Cloudflare ha elevado una queja ante el Gobierno de Estados Unidos, argumentando que estos bloqueos en España son desproporcionados y afectan al comercio digital y a la libre competencia. Mientras la justicia española y el Tribunal Constitucional resuelven los recursos, las herramientas de privacidad se han convertido en la llave para navegar con normalidad.

