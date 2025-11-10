Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales. También a apps de herramientas sanitarias





Los bloqueos masivos de LaLiga para combatir las emisiones no autorizadas no solo afectan a webs de negocios o medios digitales, sino también a hospitales y servicios sanitarios. En los últimos días, algunos usuardiosusuarios han denunciado en redes sociales que las webs de algunos centros hospitalarios y herramientas médicas están inaccesibles desde España por culpa de estas medidas.

En X, un usuario mostraba cómo varias páginas de hospitales HM se encontraban bloqueadas por los principales proveedores de Internet. En otro caso, el desarrollador Miguel M. Serrano alertaba de que su aplicación pedidosis.app, utilizada en urgencias para calcular dosis de medicamentos, ha dejado de estar disponible en España por los bloqueos de LaLiga. "Con el perjuicio que implica para el Hospital de La Paz", denunciaba, expresando que la situación le parece una "vergüenza".

Las capturas compartidas por ambos muestran herramientas de comprobación como hayahora.futbol, que analizan si una web se encuentra afectada por las órdenes judiciales impulsadas por LaLiga. En ambos casos, la respuesta es la misma: "Sí". Los dominios están alojados en IP gestionadas por servicios como Cloudflare, que han sido incluidas en los listados de bloqueo que las operadoras españolas aplican para cumplir las resoluciones judiciales.

Bloqueos masivos y consecuencias imprevistas

Estas órdenes buscan impedir el acceso a retransmisiones no autorizadas de partidos, pero su alcance sigue siendo tan amplio que una temporada después de que empezara la gran ofensiva de LaLiga, siguen afectando a miles de webs legítimas. Cuando una de esas IPs se bloquea por albergar un servicio que LaLiga considera ilegal, todos los sitios que comparten esa misma IP desaparecen también de Internet para los usuarios españoles. Y es cuando llegan bloqueos como el de la app o el del hospital.

LaLiga defiende que actúa bajo amparo judicial y en defensa de sus derechos audiovisuales, pero el daño colateral crece cada semana. Medios como El Orden Mundial o empresas como Material Bitcoin ya denunciaron pérdidas de tráfico de hasta un 30% los fines de semana, y ahora el problema alcanza incluso al ámbito sanitario.

Un conflicto que escala hasta Estados Unidos

La situación ha llegado tan lejos que Cloudflare ha llevado el caso ante el Gobierno de Estados Unidos, acusando a España de permitir bloqueos desproporcionados que violan la libre competencia y afectan al comercio digital internacional. En su queja ante la Oficina del Representante Comercial (USTR), la compañía ha denuncia que estas prácticas generan “interrupciones generalizadas de servicios legítimos" y crean un entorno de inseguridad jurídica para las tecnológicas que operan en el país.

Por ahora, los recursos judiciales en España han sido rechazados y los bloqueos continúan, a la espera de que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Mientras LaLiga presume de que ha reducido las emisiones no autorizadas en un 60%, los usuarios solo pueden esquivar los bloqueos usando una VPN.

Imagen | Jan Hrdlicka en Unsplash