Ya no basta con los bloqueos masivos de cada fin de semana: LaLiga quiere que competidores y clientes denuncien a los bares

Con el arranque de la temporada 2025/2026, el fútbol español no solo ha regresado a los estadios y televisores, sino también a los titulares por un tema muy distinto al deporte. LaLiga ha intensificado sus medidas contra la piratería digital y las emisiones ilegales, pero este año lo ha hecho de una manera que ha encendido un fuerte debate social: habilitando un canal de denuncias anónimas para que cualquiera pueda denunciar a bares que retransmitan partidos sin cumplir con los requisitos impuestos por LaLiga.

El trasfondo de los bloqueos en Internet

No es la primera vez que LaLiga protagoniza polémicas en torno a la protección de sus derechos audiovisuales. Desde la pasada temporada, se ha venido ganando la animadversión de muchos usuarios por los bloqueos masivos de direcciones IP durante los partidos, una medida que buscaba cortar de raíz las retransmisiones piratas, pero que, por su carácter indiscriminado, ha afectado a webs y servicios totalmente ajenos a las mismas.

Antes de eso, LaLiga estuvo detrás de un polémico intento de usar los móviles de los usuarios de su app oficial para espiar a los bares a los que acudían a ver los partidos.

El nuevo frente: los bares

Ahora, LaLiga vuelve a enfocarse en el sector de la hostelería. Según el organismo deportivo, los bares que emiten fútbol se benefician de un potente efecto de atracción: pueden incrementar hasta un 50% la afluencia de clientes y un 40% el consumo por persona. De modo que, para poder exhibir los partidos de manera legal, los establecimientos deben contratar el paquete LaLiga Bares, que cuesta desde 280 euros al mes.

Pero, como era de esperar, muchos locales optan por buscar atajos: desde recurrir a servicios de IPTV fraudulentos o a compartir cuentas particulares. Así que LaLiga ha decidido responder con un mecanismo controvertido: un portal de denuncias anónimas.

Así reza el comunicado de LaLiga:

"Al denunciar las emisiones fraudulentas, los hosteleros no solo protegen la inversión en su propio negocio, sino que también garantizan una experiencia de calidad y confianza a sus clientes. Las primeras denuncias han llegado de hosteleros que quieren proteger la inversión en su negocio y competir en igualdad de condiciones".

"A ellas se suman las de aficionados, que se sienten engañados cuando un bar emite de forma ilegal un producto de baja calidad y, aun así, les cobra como si fuera legal".

Cómo funciona el canal de denuncias

Cualquier persona puede acceder a su portal de denuncias y señalar a un establecimiento. El formulario solicita datos básicos como el nombre del local y permite adjuntar fotos como prueba. Posteriormente, el equipo de LaLiga comprueba si la emisión carece de las señales oficiales, como el logo de LaLiga TV Bar, DAZN Bar o los iconos de operadores autorizados (Movistar, Orange, Vodafone, entre otros).

Si se confirma la infracción, LaLiga puede emprender acciones legales que conllevan desde sanciones económicas de hasta 75.000 euros hasta penas de prisión. Una perspectiva nada halagüeña para pequeños negocios.

El gran dilema de este sistema no reside tanto en su objetivo último (protección del sus derechos audiovisuales) como en el hecho de delegar en los ciudadanos la función de vigilancia y delación. La posibilidad de hacerlo de manera anónima abre la puerta a abusos: rivalidades entre bares, denuncias falsas motivadas por envidias personales o incluso errores de identificación.

Además, por otra parte, no está claro cómo se garantiza el anonimato: el comunicado de LaLiga habla de que el sistema es "100 % anónimo" y confidencial, pero no se explicitan medidas técnicas, legales o procedimentales para asegurar eso frente a posibles litigios futuros.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Tebas aplaude la nueva norma francesa de bloqueo de webs, pero no menciona que impone dos condiciones que el de LaLiga no cumple