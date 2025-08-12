LaLiga mete miedo: si ves fútbol sin pagar, el micrófono de tu móvil te espiará. Saben mucho de eso porque ya lo hicieron con su app

Con el arranque de la temporada 2025/26, LALIGA ha estrenado una campaña para desincentivar que veamos a partidos por vías no autorizadas. El mensaje central es, sin duda, potente: "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti". En dicha campaña se advierte de riesgos graves para la privacidad y la seguridad al utilizar apps y webs piratas, desde el acceso al micrófono y la cámara del móvil hasta el robo de datos personales y bancarios.

La advertencia, sin embargo, convive con un antecedente tan incómodo como hipócrita: en 2018, se supo que era la propia app oficial de LaLiga la que activaba de forma puntual (y a escondidas) el micrófono y la geolocalización para identificar bares que emitían partidos sin licencia.

Aquella función, que la patronal del fútbol terminó reconociendo en un comunicado cuando saltó la noticia, generó una fuerte polémica y una sanción de la AEPD. Sin embargo, LaLiga logró 'salirse de rositas' con el asunto: hace ahora poco más de un año, terminó logrando que el Tribunal Supremo anulase dicha sanción.

Qué dice la nueva campaña

LaLiga presenta la emisión no autorizada de eventos deportivos como la "principal amenaza" para el deporte, y cifra su impacto anual en los clubes españoles entre 600 y 700 millones de euros. Además, sostiene que "más del 50% de virus detectados en Internet provienen de servicios piratas o plataformas de descarga ilegales", por lo que quien consume fútbol pirata se convierte "en objetivo de los cibercriminales”, con riesgos de fraude bancario, suplantación de identidad o secuestro de dispositivos".

En un comunicado, la organización ha subrayado los peligros derivados de instalar ficheros APK ajenos a Google Play, de conceder permisos intrusivos y de abrir la puerta a malware o ransomware. En el vídeo asociado se llega a afirmar que "tendrán acceso a la cámara y al micrófono de tu móvil".

Ciertamente, instalar apps de origen dudoso o visitar sitios plagados de anuncios maliciosos sí eleva el riesgo de exposición a malware y estafas; hasta ahí el consejo de prudencia es razonable es más que razonable. Pero...

Existe multitud de apps IPTV 100% legales y fiables que sólo requieren de una lista de URLs o m3u para acceder a una retransmisión no autorizada. Y un fichero m3u no tiene capacidad de espiar ni de apropiarse de un dispositivo móvil: el riesgo concreto depende del software que ejecutas y los permisos que le concedes.

móvil: el riesgo concreto depende del software que ejecutas y los permisos que le concedes. Instalar las apps exclusivamente desde Google Play no siempre evitará que te espíen: la app de LaLiga es el mejor ejemplo de ello.

Afirmar que "el IPTV te espía" simplifica tanto que se convierte en mentira: abrir una simple lista de canales (por muy "piratas" que los considere LaLiga) no es inseguro 'per se'

Cuando era la app oficial la que 'ponía la oreja'

En 2018, LaLiga admitió en sus propias condiciones de uso —y en una nota informativa— que su app móvil podía activar micrófono y geoposicionamiento durante las franjas horarias con partidos para detectar emisiones no autorizadas en establecimientos públicos. La organización explicó que el móvil captaba un "código binario de fragmentos de audio"” (no el contenido completo) para cotejarlo con una huella de control y, junto a la ubicación, inferir dónde se estaba viendo el encuentro.

A nivel de datos, LaLiga también reconoció que, si bien la app no proporcionaba el nombre del usuario, sí les daba acceso a su dirección IP y a una ID específica asignada por la app: es decir, no estaba anonimizada. En la práctica, esto permitía vincular eventos a usuarios únicos.

Diversas crónicas describieron aquella función como un "Shazam del fútbol": identificar si sonaba un partido alrededor del teléfono y, con la posición GPS, localizar el bar. Tras el revuelo, la entidad reforzó la solicitud de consentimiento explícito del sistema operativo.

De lo multado, nada

La Agencia Española de Protección de Datos impuso en su día una sanción de 250.000 euros a LaLiga por no informar de manera suficientemente clara de la activación del micrófono. Años después, en 2024, el Tribunal Supremo anuló esa multa.

El alto tribunal consideró que, dado el contexto y la normativa vigente en aquel momento, no era razonable imponer una multa sin un requerimiento previo: estimó que no se podía sancionar una conducta cuya obligación (informar cada vez que se activaba el micrófono) no era exigida entonces.

¿Quién dijo doble rasero?

La nueva campaña insiste en que los IPTV que emiten sin licencia te espían, explotan permisos del teléfono y te convierten en un blanco de cibercriminales. Ya hemos aclarado que no es una advertencia descabellada cuando el usuario recurre a software no fiable; sin embargo, contrasta con el hecho de que LaLiga ya utilizó el micrófono y la ubicación del móvil de sus propios aficionados —con consentimiento del sistema y bajo su marco legal, sí— con fines de detección y aplicación de su política antipiratería.

Este contraste alimenta la percepción de doble rasero: lo que se presenta como "espionaje" en manos de terceros fue, hasta hace poco, una capacidad ejercida por la propia organización en su app oficial.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

