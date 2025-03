Tebas dice que España "es el segundo país de la UE" que ve más fútbol sin pagar. Los datos indican que se pasa varios pueblos

Hace cinco meses, Javier Tebas se sentó frente al youtuber Jordi Wild para grabar una entrevista que podéis encontrar en YouTube. Entre los muchos temas que abordaron en esa entrevista destacó, por supuesto, el consumo de emisiones de eventos futbolísticos... especialmente a través de canales no autorizados por LaLiga.

Ahora, tras varias semanas de bloqueos recurrentes de webs durante los fines de semana a instancias de LaLiga, lo comentado en esa entrevista resulta mucho más relevante. Tebas, ciertamente, lleva tiempo sosteniendo que la clase de medidas que ha impulsado en este asunto en la lucha "contra la piratería" está justificada por la enorme magnitud que esa práctica tiene en nuestro país.

Concretamente, a lo largo de dicha entrevista, y hablando específicamente del consumo no autorizado de fútbol, señalaba a España como el segundo país europeo con mayor incidencia de este problema:

Jordi Wild: "¿Se piratea más en España que en otros países de Europa? ¿Más, por ejemplo, que Inglaterra, que es la mejor liga del mundo?

Javier Tebas: "Se piratea más en España, 22% contra 33%: encuesta de la semana pasada de YouGov. España es, después de Malta, el país que más piratea de la Unión Europea".

Es un dato que suena, sin duda, contundente: la situación parece grave para el fútbol profesional español. El problema, sin embargo, reside en que el dato es profundamente incorrecto.

¿Quién ha visto el halcón maltés?

Aunque Tebas se refiere a la encuesta de YouGov como "de la semana pasada" en un vídeo de septiembre, esta compañía sólo presentó una investigación al respecto a lo largo de 2024: en julio, presentó los resultados de una encuesta bajo el título "Una de cada cuatro personas ha pirateado contenido".

En ella, sólo se estudian 17 mercados nacionales, y de ellos sólo seis pertenecen a la UE, por lo que su utilidad para sacar conclusiones sobre el puesto de España en la UE es nulo. Mal empezamos.

Pero hay más: en dicho estudio, España se sitúa... a la cola en 'piratería'. Tercero por la cola, concretamente, con un 29,5%. Notablemente menos que el mencionado Reino Unido (47,3%), y por debajo de países de la UE como Dinamarca (32,5%), Alemania (30,1%) y Polonia (29,9%). ¿Y Malta? Bueno, en ese estudio ni está ni se la espera.

En resumen, cualquier parecido entre la realidad y el escenario pintado por Tebas es un mero accidente. "No tan accidente", quizás estés pensando, "Tebas daba un porcentaje para España del 33% y el dato del 29,5% tampoco está tan lejos". Cierto, no, no lo está. Pero el "29,5%"... ¿de qué?

No había que investigar mucho: el gráfico ya explicaba de qué iba la encuesta.

La gimnasia y la magnesia

Y ahí es donde descubrimos que el estudio de YouGov no analiza el número de gente que accede al fútbol o a otros eventos deportivos sin permiso de los titulares de los derechos de emisión, sino sólo el número de gente que reconoce 'piratear contenidos' (cualquier contenido, no sólo fútbol o deportes) por una razón muy concreta: "El contenido que quiero no está disponible en ninguna tienda digital o física oficial en mi mercado".

El fútbol en España cada vez es más inaccesible para los bolsillos humildes, pero no llegaría yo tan lejos como para decir que "no está disponible". En resumen: el gran titular de Tebas al garete.

Entonces, ¿en qué puesto está España? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Cómo, que menos?

El pasado mes de noviembre, LaLiga sacaba un comunicado de prensa titulado "En España el contenido deportivo en directo se piratea más de un 25% por encima de la media europea". Y ahí, de nuevo, además de aprovechar para 'atizar' de nuevo a Cloudflare (la cosa viene de lejos), se cita como fuente la infame encuesta de YouGov que acabamos de desacreditar como fuente:

"Así, es relevante destacar cómo España registra una de las tasas más altas de piratería deportiva en Europa, con uno de cada tres españoles consumiendo contenido pirata, según la consultora especializada YouGov a fecha de mayo de 2024".

Sin embargo, para el dato del 25% por encima de la media se cita otra fuente de datos: el recién publicado, en ese momento, estudio "Online copyright infringement in the EU (2021-2023)", de la EUIPO (siglas en inglés de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).

Dejando de lado que eso de que "el 25% por encima de la media" no nos dice absolutamente nada —es lo que tienen las medias: no es raro que aproximadamente la mitad de los datos de un estudio estén por encima de la misma— lo relevante es que el estudio de la EUIPO, leído con detenimiento, nos indica que el puesto que ocupa España dentro de la UE en materia de consumo no autorizado de eventos deportivos es el décimo, no el segundo.

Gráfico de la EUIPO. Números en magenta (y banderita) añadidos por Genbeta para dejar claro el puesto de España en el 'ránking' a fecha de 2023. // Hay 15 países de la UE (un poco más de la mitad) "por encima de la media", por cierto.

Y que, de hecho, lejos de estar en una senda ascendente de consumo no autorizado de fútbol, nuestro país mejoró en 2023 (último año del que hay datos publicados), cayendo hasta tres puestos con respecto a 2022.

Es cierto, como indica la metodología del estudio, que algunas modalidades de acceso vía IPTV no están aún recogidas en el mismo... pero tampoco lo están para el resto de países, y España sale bien parada en todas las métricas.

Pues parece que España no es el paraíso de los violadores del copyright que nos quieren vender (esto son datos generales, no sólo de eventos deportivos).

Otro gráfico que muestra la situación de España en este campo (para todo tipo de contenidos) desde 2017 hasta hoy. También extraído del informe de la EUIPO.

Y lo de la EUIPO no es una mera 'encuesta online'. Como nos aclaran desde el propio organismo:

"Estos son los datos más recientes que tenemos y, como se explica en el estudio, proceden del seguimiento del tráfico a sitios web de piratería, proporcionados por MUSO (una empresa de datos especializada en la supervisión de la piratería mundial y el consumo de medios sin licencia), que facilitó datos sobre dicha actividad para el periodo comprendido entre 2017 y 2023. También se complementó el estudio con datos adicionales de bases de datos oficiales como EUROSTAT".

