El bloqueo de LaLiga a Cloudflare tumbó hasta a OpenAI este fin de semana. Tebas dice que afecta a cuatro gatos

Este fin de semana, como ya es casi tradición, muchos usuarios españoles (interesados en el fútbol o que pasan por completo del mismo) se han quedado sin acceso a sus servicios online favoritos a causa de los bloqueos ejecutados por las operadoras de telecomunicaciones a instancias de LaLiga, en nombre de la lucha contra las emisiones deportivas no autorizadas.

Ya casi no sería ni noticia si no fuera porque Javier Tebas, presidente del organismo deportivo, ha negado que el bloqueo esté afectando a grandes plataformas de Internet... al mismo tiempo que dichos bloqueos han impedido el acceso nada menos que a ChatGPT, uno de los servicios online más populares a día de hoy.

Balonazo a ChatGPT

Desde diciembre pasado, LaLiga cuenta con una sentencia judicial que le permite realizar bloqueos dinámicos sobre direcciones IP en lugar de restringir solo dominios específicos. Dichos bloqueos no están (por fortuna) activos en todo momento, sólo en 'momentos críticos', como el inicio del partido más relevante de cada jornada.

Por ejemplo, durante el reciente Real Madrid-Girona, millones de usuarios reportaron problemas de acceso a Cloudflare y sus servicios asociados. Según datos de Downdetector, el pico de incidencias comenzó justo a esa hora y no se resolvió hasta las 20:45.

Quejas de los usuarios en X

Cloudflare es una de las empresas clave en la infraestructura de Internet, proporcionando protección contra ataques DDoS y otros servicios de seguridad. Su clientela es muy variada, incluyendo desde pequeños proyectos hasta gigantes de la tecnología como GitHub y OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT.

Este fin de semana, los usuarios de ChatGPT en España se encontraron con que no podían acceder al servicio, recibiendo mensajes de error en sus navegadores debido a los bloqueos de Cloudflare. La falta de transparencia en el proceso ha sido una de las críticas más frecuentes, ya que las operadoras no muestran ningún aviso de restricción, sino que simplemente los sitios dejan de responder.

Cloudflare, ¿un imperio criminal oculto?

Durante una entrevista concedida a The Objective, el presidente de LaLiga cargó contra Cloudflare al afirmar que su infraestructura no solo faciltia la emisión de eventos deportivos, sino que también ha alojado contenido ilegal, incluidas páginas con pornografía infantil (no es la primera vez que trata de vincular ambos temas) y sitios webs vinculados a estafas.

"En esa misma IP que pone para El Corte Inglés o Carrefour, aloja contenido pirata e incluso ha alojado, y se lo hemos detectado, pornografía infantil, y hemos ido a la policía a denunciarlo, y alojado páginas web que replican grandes comercios para estafar a la gente."

Tebas enfatizó que el problema radica en el modelo de negocio de Cloudflare, que, a su juicio, consiste en usar su reputación como proveedor de servicios de ciberseguridad para encubrir actividades ilícitas bajo la protección de compañías legítimas:

"Lo que no puede ser es que el negocio de Cloudflare se base en usar a las compañías legales que confían en ella para su ciberseguridad como escudo para alojar a los que roban la propiedad intelectual, los que hacen pornografía infantil, los que hacen estafas. No puede ser, ese no puede ser el modelo de negocio."

No es para tanto... a los grandes negocios no les afecta (sólo que sí)

Y es que Tebas sigue negando que estos bloqueos hayan perjudicado a un número significativo de personas y califica como exageradas las afirmaciones de Cloudflare sobre millones de afectados.

"Es mentira que haya millones de afectados, estamos siendo muy selectivos, no estamos siendo indiscriminados. Pero es un relato que le interesa a Cloudflare para decir que estamos con una ametralladora, y no es verdad."

Asimismo, el presidente de LaLiga desafía a quienes critican la medida a presentar pruebas de que hay usuarios legítimos afectados, insistiendo en que no ha recibido ninguna queja formal sobre bloqueos que hayan impedido el acceso a webs muy populares.

"A mí no me han dado todavía una página web que me digan: 'Mira, esta página web con tantos cientos de miles de clientes ha sido cortada y ha impedido a miles de usuarios acceder'. Ninguno, ni me consta que ninguno haya ido a comprar a un gran supermercado y no pueda comprar online".

Dejando de lado que la caída de ChatGPT desacredita por completo dicho discurso, cabe preguntarse qué pensarán del mismo los propietarios de pequeños negocios online, cuyos posibles usuarios terminan haciendo clic en otras webs sólo porque sus navegadores, misteriosamente, parecen incapaces de acceder a sus webs... algo que Tebas parece que sí considera legítimo.

Pero la cosa no acaba ahí. No es sólo que el presidente de LaLiga considere que sus medidas sólo afectan a cuatro gatos, sino que deslegitima a los que se quejan por sus efectos por ser 'expertos en informática' (o sea, "frikis") y todos ellos potenciales delincuentes:

"Las únicas quejas que estamos teniendo son de gente muy especialista en el mundo de la tecnología, frikis [...] [Gente que] tiene tres seguidores y tuitea diciendo: 'No puedo abrir el ascensor o la puerta del garaje por culpa de LaLiga'. Claro, resulta que luego vas al histórico de ese y ves que se piratea más fútbol que los que..."

Imagen | Marcos Merino mediante IA + Captura de pantalla

En Genbeta | LaLiga sigue bloqueando direcciones IP para que nadie acceda al fútbol, pero TikTok continúa emitiéndolo sin bloqueos