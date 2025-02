LaLiga sigue bloqueando direcciones IP para que nadie acceda al fútbol, pero TikTok continúa emitiéndolo sin bloqueos

Un fin de semana más ha seguido con su política de bloqueos a las direcciones IP gestionadas por Cloudflare para evitar que se pueda acceder a las retransmisiones de fútbol que se emiten en diferentes webs o servicios IPTV. Todo ello amparado en una sentencia que le permiten saltarse las restricciones que imponía la tecnología ECH de los navegadores como Chrome.

El problema que nos encontramos nuevamente no es que se cierren estas webs que ofrecen el contenido futbolístico, sino que afecta a webs de terceros. Todo ello ocasionando un gran daño económico a muchas de estas páginas. Pero el colmo de todo ello es que los consumidores pueden encontrar siempre una nueva forma de ver el fútbol sin pagarlo como por ejemplo en TikTok.

En las redes sociales hemos visto numerosas críticas de clientes de Movistar y O2 que han vuelto a bloquear 'con fuerza' a Cloudflare tras dar un respiro la semana pasada. Los usuarios se quejan, por ejemplo, de no poder acceder a ChatGPT mientras hay en emisión un partido. La única forma que tienen de evitar el bloqueo de LaLiga es con el uso de VPN. Movistar da respuesta a esta queja tan particular solicitando la IP para "tratar de resolverlo lo antes posible".

Esto se suma a los bloqueos de la web Saferlayer, el servicio para compartir el DNI de manera segura, o incluso al servicio para comprar entradas a un evento. Todo esto supone ya no poder disfrutar de un servicio, sino pérdidas económicas para los propietarios de las webs que pierden los usuarios que tratan de entrar de manera orgánica o desde redes.

Las pruebas que se han compartido en internet de estos bloqueos también son muy claras al ver que afecta a una gran cantidad de direcciones IP de terceros y que nada tiene que ver con el fútbol. ¿La respuesta de LaLiga? Que todo es culpa de Cloudflare por usar a estos servicios como 'escudos digitales'.

Incluso Javier Tebas, máximo responsable de LaLiga, en una reciente entrevista afirma que es falso que haya mucha gente quejándose de estos problemas. Categoriza que las únicas personas que se quejan son expertos tecnológicos, lo que él ha categorizado como 'frikis'. Para el no le consta que alguien no pueda acceder a una web importante de internet, menospreciando a las webs más pequeñas de la red que no cuentan con un gran volumen de visitas.

Seguir viendo fútbol no es difícil en TikTok

El objetivo que tiene LaLiga con estas medidas, pese a que afecta a terceros, es que nadie pueda consumir el fútbol, sino paga por ello. Pero internet ya sabemos que es demasiado grande y podemos aplicar la famosa frase de que esto es poner 'puertas al campo'.

Con esto vemos que por una web que se cierra pueden surgir muchas más con el mismo contenido, haciendo que quien quiera ver fútbol lo hará. Algo que he visto este mismo fin de semana con mis ojos es que la gente sigue usando TikTok para ver los partidos de fútbol.

Precisamente hay personas que tienen contratado el paquete de fútbol con su operador y que puede disfrutar de estos partidos. Tan fácil es para ellos coger el móvil y abrir un directo en TikTok con la cámara apuntando a su televisor. De esta manera, no hace falta entrar a ninguna web, solo a la red social y empezar a navegar por los directos.

Retransmisión de fútbol en directo en una cuenta de TikTok.

Yo mismo este domingo me planteé buscar un directo con el partido que se estaba jugando en ese momento entre la Real Sociedad y el Leganés. Solo tardé dos minutos en ir deslizando hasta dar con una persona que lo estaba retransmitiendo con cientos de personas conectadas. Como yo, muchas personas usan este método para no tener que recurrir a conectarse a una web.

De esta manera estamos en la siguiente situación: quien quiere ver el fútbol sin pagar puede seguir haciéndolo, mientras terceras personas sufren perdidas económicas por los bloqueos de LaLiga para evitar ver el fútbol. Entonces... ¿para qué sirven estos bloqueos de IP? Es la pregunta que todos nos podemos hacer tras ver lo fácil que es acceder al contenido en la infinidad de internet.

Sin duda esto es realmente llamativo y cualquier persona lo podemos ver por la calle o en los clásicos sofás de los centros comerciales como me pasó a mi. También invita a la reflexión sobre la imposición de estas medidas bajo sustento legal, aunque Cloudflare ya ha informado que recurrirá esta decisión al tener derecho a defenderse a las solicitudes de estos bloqueos.

