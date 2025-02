Cloudflare inicia acciones legales contra LaLiga por el bloqueo de direcciones IP.

El mes de febrero ha destacado por los bloqueos que ha impuesto LaLiga a las retransmisiones que se hacen desde algunas direcciones IP concretas de contenido futbolístico. Digi ha sido una de las empresas más duras esta última semana y pese a que está respaldado por una sentencia judicial, ya hay abogados que apuntan a que no es completamente legal las medidas que están tomando.

LaLiga se está escudando en todo momento en que estos bloqueos no son indiscriminados ni masivos, y responsabiliza de todo ello a Cloudflare por compartir las IP entre diferentes webs. Todo ello sin darle la capacidad de defenderse antes de ordenar el bloqueo de sus direcciones IP. ahora Cloudflare va a llegar hasta los tribunales.

Cloudflare quiere defender la libertad en internet

Desde Xataka han tenido acceso precisamente al último comunicado que ha publicado Cloudflare en el que anuncia oficialmente el inicio de acciones legales contra LaLiga. Categoriza que estos bloqueos que está llevando a cabo son ilegales, haciendo hincapié en los bloqueos que están haciendo a personas que nada tiene que ver con los contenidos futbolísticos:

Como defensor de la Internet abierta desde hace mucho tiempo, Cloudflare ofrece servicios de seguridad y fiabilidad que protegen a millones de sitios web de ciberataques y refuerzan la infraestructura de Internet. En las últimas semanas, LaLiga y los ISP españoles han intentado de forma equivocada abordar el problema de las retransmisiones ilegales, sobre la pretendida base de una sentencia emitida recientemente que ordenaría bloquear direcciones IP compartidas de Cloudflare y otros proveedores de servicios de cloud, un enfoque torpe e ineficaz que ha impedido a millones de usuarios acceder a miles de sitios web sin relación alguna con esas actividades. LaLiga obtuvo esa Sentencia sin dirigirse a los proveedores de servicios cloud, ocultando al Juzgado el previsible perjuicio a terceros y al interés público. Las acciones de LaLiga suponen una clara amenaza para la Internet abierta. Cloudflare ha presentado hoy un incidente de nulidad frente a esa Sentencia, con el fin de establecer que las desproporcionadas medidas de bloqueo de LaLiga son ilegales.

Cloudflare colabora habitualmente con los titulares de derechos para ayudar a resolver problemas como el de las retransmisiones ilegales, pero LaLiga no ha dejado a Cloudflare otra opción que emprender esta vía legal. En lugar de responder a las preocupaciones de los usuarios españoles sobre el sobre-bloqueo de contenidos, LaLiga ha intentado desviar la atención con acusaciones infundadas contra Cloudflare, al tiempo que intensificaba sus prácticas de bloqueo ilegales. Cloudflare espera que esta acción judicial ayude a prevenir futuras medidas de bloqueo indiscriminado y deje claro que los titulares de derechos no pueden anteponer sus intereses comerciales sobre el derecho fundamental de millones de consumidores a acceder a una Internet abierta".

El gran problema que se ha presentado en este caso es el que afecta a terceras personas que no tienen nada que ver con la actividad que está persiguiendo LaLiga. Esto es algo que atenta directamente contra la autorización judicial que sustenta todas estas medidas que detallaba la concesión por no afectar a terceras personas. Pero lo que vemos es que muchas personas no pueden disfrutar de su servicio y diferentes webs están perdiendo ventas (y dinero) por no recibir estas ventas.

Cloudflare detalla que en otras ocasiones han colaborado con las propietarias de derechos de autor para bloquear los contenidos 'ilegales'. Pero creen que LaLiga no les ha dejado otro camino que tomar estas acciones legales porque los bloqueos suponen una “amenaza” contra la libertad en internet.

Esta demanda lo que persigue es anular la sentencia que ahora mismo están sustentando todos estos bloqueos y se categorizaban como medidas cautelares. Esto es algo que ya apuntaban algunos usuarios que estaban afectados y que estaban recopilando pruebas para iniciar acciones legales similares.

LaLiga ha respondido

Ante este comunicado, LaLiga no ha dudado en dar su respuesta lanzando nuevamente las mismas acusaciones a Cloudflare de usar un 'escudo digital' para poder enmascarar las direcciones IP de los servicios fraudulentos. Es por ello que se reafirman en que sus bloqueos no son para nada masivos ni indiscriminados. Incluso pide las pruebas ante las acusaciones de que son millones los usuarios afectados de los bloqueos. Su respuesta ha sido la siguiente:

"Ante el comunicado que ha hecho público Cloudflare este mismo miércoles, LALIGA desea aclarar que el hecho de que Cloudflare diga que está colaborando habitualmente con los titulares de derechos para resolver las retransmisiones ilegales es rotundamente falso. No obstante, en otros países como Francia, Alemania, Italia, y Portugal los titulares de los derechos han demandado también a Cloudflare en los Tribunales por su ausencia de colaboración para erradicar el fraude audiovisual. Concretamente en Italia han incumplido incluso dichas resoluciones judiciales condenatorias.

LALIGA, como siempre ha hecho con otros operadores de internet, ha realizado multitud de requerimientos a Cloudflare en busca de su colaboración, a las cuales han respondido con excusas tecnológicas inverosímiles e incoherentes ratificando su conducta. Una muestra más de que, mientras Cloudflare proclama que son defensores de la Internet abierta, la realidad es que sólo defienden poder seguir lucrándose, usando a otros clientes como escudo digital, mientras protegen a organizaciones criminales de forma consciente. LALIGA se posiciona como defensora de la Internet abierta igualmente, pero nunca de una Internet donde se puedan cometer delitos contra la propiedad intelectual manera impune , y en el caso de Cloudflare colabora para que así sea a través de su tecnología, con la comisión de los más graves delitos como pornografía infantil, proxenetismo, estafa, etcétera.

Asimismo, LALIGA desmiente nuevamente que existan bloqueos masivos e indiscriminados de contenidos, ni que éstos sean torpes ni ineficaces , sino fruto de una actuación eficaz llevada a cabo por un equipo especializado, tras exhaustivas precauciones a todos los niveles. En su continuo compromiso por proteger los derechos de propiedad intelectual, y con el pertinente amparo judicial, LALIGA tiene la absoluta certeza y prueba acreditativa de que las IP que han sido solicitadas para su bloqueo se emplean para distribuir contenidos ilegales, y se comparten con contenidos legítimos, siendo Cloudflare el único responsable de ello.

Ante la inacción y desprotección de Cloudflare hacia sus propios usuarios, LALIGA se ha puesto a disposición de Cloudflare y ha abierto además un buzón a disposición de los clientes que hayan podido ser afectados por dichos bloqueos, a la espera también de que Cloudflare pueda acreditar que ascienden a millones los afectados, que la tecnológica ha usado como escudo digital , tal y como aseguran. Puesto que LALIGA estima que esa cifra alcanza escasamente unos centenares.

LALIGA reafirma su compromiso contra el fraude audiovisual y tomará las medidas pertinentes y proporcionadas en el ámbito judicial si es necesario, en su propósito de defender sus activos de propiedad intelectual y los intereses e integridad de sus Clubes y los usuarios de Internet."





Imágenes | Vikram TKV

