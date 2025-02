LaLiga se escuda en una sentencia para bloquear direcciones IP, pero no la respetan del todo: están perjudicando a terceros

Los fines de semana se presentan realmente complicados para todos los usuarios de internet en Movistar, O2 o Digi. En estas últimas semanas hemos sido testigos de como sus clientes veían como no podían navegar de manera cómoda a través de internet. Por casualidad, siempre coincidía con la emisión de partidos de fútbol de La Liga.

Esta es una guerra que viene de lejos, ya que LaLiga está empeñada en bloquear las emisiones ilegales de partidos de fútbol a través de diferentes plataformas. Para ello se encuentran bloqueando las direcciones IP de los sitios web que emiten este tipo de contenidos, pero el problema es que algunas operadoras están bloqueando incluso las webs que son completamente legales y que nada tienen que ver con fútbol.

Un bloqueo de IP que está considerando a 'justos por pecadores'

Para poder realizar este filtrado de direcciones IP, La Liga consiguió ganar una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona donde se autorizaba el bloqueo de diferentes webs hasta la temporada 2024/2025. Esta se reforzó también con una sentencia en agosto de 2022 en el Juzgado de lo mercantil nº9 de Barcelona donde se autorizaba la medida de 'bloqueo dinámico' para que cada semana se identificaran las direcciones IP de los webs. Todo sin pasar de nuevo por el juzgado.

El problema llega cuando esta medida no sale para nada bien. Esto se debe a que muchos de los sitios webs que distribuyen este tipo de contenidos se cuentan detrás de Cloudflare. Cloudflare a día de hoy cuenta con un sistema ECH (Encrypted Client Hello) que protege la privacidad de las direcciones IP que se comparten por parte de sus sitios web. Esto hace difícil poder rastrear las direcciones IP y bloquearlas. Esto también pone difícil el rastreo de los usuarios que consumen el contenido para poder imponerles una multa.

Algunas compañías como Vodafone si que han conseguido hacer un bloqueo "mucho más preciso y ajustado a la petición de LaLiga" como han confirmado a Xataka Móvil. Pero los clientes de Movistar, O2 o Digi no han tenido la misma suerte, ya que en este caso se decidió filtrar un mayor número de direcciones IP y atentar directamente contra los sitios web que están por detrás de Cloudflare. Sin importar si emiten fútbol o no.

Esto ha provocado que muchas webs a lo largo del fin de semana dejen de funcionar cuando hay fútbol en emisión. Aquí entran webs que no tienen nada que ver con la emisión como GitHub, y que ha provocado un gran malestar entre todos los usuarios de las operadoras que veían truncada su experiencia con el servicio que han pagado.

Tal y es el enfado que ya vemos varios usuarios en X analizando estas sentencias en las que se escuda La Liga para poder bloquear las direcciones IP. En estas se recoge específicamente que estas medidas no pueden perjudicar a terceros. Algo que en este caso no se está cumpliendo al afectar a muchos clientes que no tienen interés en el fútbol, y también a webs que están dejando de recibir tráfico por este filtrado indiscriminado.

Pulsa en la imagen para accedera la publicación

Las diferentes sentencias apuntan a que únicamente autorizan el bloqueo de las IP sobre las que se tiene conocimiento de esta actividad fraudulenta. Salirse de esta línea es no respetar la sentencia judicial.

Hay que tener en cuenta también que las IPTV son herramientas completamente legales en nuestro país, y se las está persiguiendo de manera indiscriminada. Sin atender a que son simples reproductores donde se introduce la URL que es la que de verdad difunde el contenido fraudulento para LaLiga. Pero LaLiga cree que son responsables por reproducir el fútbol sin su permiso. Pese a que el Supremo ha establecido que el fútbol no tiene propiedad intelectual.

Los usuarios en redes también está manifestando que este bloqueo indiscriminado puede atentar contra sus derechos. Uno de ellos se recoge en la Ley de Protección de Datos en su artículo 81 donde se recoge el derecho de acceso universal a internet. Ahora mismo se está coartando a diferentes ciudadanos a acceder al servicio que tienen contratado y que pagan cada mes por este bloqueo de Cloudflare de manera general.

Por esto último, Facua ya está entrando en esta gran polémica, solicitando a Movistar que deje de bloquear las páginas webs de forma indiscriminada, puesto que estaría afectando a miles de clientes que pagan el servicio y no pueden disfrutarlo. Todo ello sin consumir ningún contenido que sea fraudulento, como puede ser entrar a Github o en mi caso entrar a ver una serie de Disney+, algo que se me bloqueó justo cuando había fútbol.

Desde LaLiga son claros al desmarcarse de estos bloqueos, y niegan que están coartando la libertad en el acceso a internet. Acusa a Cloudflare de permitir este tipo de prácticas y apuesta por seguir bloqueando y controlando las direcciones IP con las operadoras. Esto hace que cada fin de semana veamos como los clientes acaban cada vez más hartos de no poder usar su servicio que pagan cada mes.

Imágenes | Jonathan Compare Fibre

En Genbeta | Esta lista IPTV nos permite ver más de 11.000 canales de televisión de todo el mundo