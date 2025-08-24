En su lucha contra la retransmisión de fútbol ilegal, LaLiga se ha cobrado dos víctimas inesperadas: DAZN y la UEFA

Nueva jornada de fútbol profesional en España, nuevos bloqueos por parte de LaLiga. La temporada 2025/2026 empezó la semana pasada y con ella retornaron los problemas a la hora de acceder a servicios y páginas web aduciendo motivos legales. ¿El problema? Que a veces las webs no tiene nada que ver con el fútbol y que tampoco albergan contenido que vulnere la propiedad intelectual. Matar moscas a cañonazos.

Pero en la segunda jornada de LaLiga EA Sports los bloqueos indiscriminados han rizado el rizo hasta límites insospechados, tanto es así que hasta las webs de DAZN y la UEFA han sufrido percances durante las retransmisiones. El primero es una de las dos plataformas de streaming que tienen derechos de retransmisión de la primera división y pocas presentaciones necesita el máximo organismo futbolístico de Europa. No son las únicas, pero sí las más llamativas.

Los bloqueos por el fútbol rozan lo esperpéntico

J. Román, docente, divulgador informático y streamer popularmente conocido como "Manz" monitorizaba el bloqueo de las webs de Dazn.com, de Uefa.com y hasta de la web del Sevilla F.C. en su perfil de X/Twitter, al parecer aparecían como no disponibles por razones legales:

Toca para ir a la publicación

No fueron las únicas. Ya desde ayer daban problemas otras webs no sospechosas de difundir contenidos que vulneren la propiedad intelectual como Atrapalo.com, GitHub y hasta las plataformas de divulgadores de contenido como Brais Moure daban problemas:

Toca para ir a la publicación

El año pasado el CEO de Cloudflare ya lanzó una advertencia de que tarde o temprano estos bloqueos indiscriminados puedan traducirse en que alguien no tenga acceso a un servicio de emergencia en un momento crítico, pero este curso aún pinta más negro: MásOrange y Vodafone han subido de nivel para ponerse casi a la altura de Movistar y Digi con sus bloqueos masivos y Movistar ha pasado de bloquear solo las direcciones IPv4 a ampliar el cerco y bloquear las IPv6

Considerando que LaLiga y Telefónica tienen cobertura judicial hasta 2027 y el beneplácito del Gobierno español, no parece que las cosas vayan a cambiar. Por su parte, Cloudflare y RootedCon han llevado el asunto al Tribunal Constitucional, pero cualquier medida no se aplicará en el corto plazo. En pocas palabras, que los días que haya partido la espada de Damocles pende sobre webs y servicios legítimos de todo tipo por el mero hecho de compartir IP con objetivos del filtrado.

No obstante, siempre queda la opción de usar un servicio VPN, pero no en DAZN: la plataforma de streaming explica en su sección de ayuda que tiene prohibido el uso de una red privada virtual por "acceso justo, seguridad, derechos de emisión y calidad del streaming"

En Genbeta | Si tu internet va mal este fin de semana, puede que la culpa sea de LaLiga de fútbol: compruébalo con esta web

En Genbeta | Javier Tebas señala a Cloudflare como cómplice de delitos, pero hasta su propio bufete de abogados lo usa

Portada | Forbidden icons created by Freepik - Flaticon