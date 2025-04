Si tu internet va mal este fin de semana, puede que la culpa sea de LaLiga de fútbol: compruébalo con esta web

El fin de semana ha comenzado y con él lo habitual es que llegue también la liga de fútbol. Quienes gusten de este deporte tienen varias oportunidades de disfrutarlo estos días, pero tanto fans como no fans del fútbol volverán a toparse con una desagradable (no) sorpresa: los bloqueos generalizados por parte de la LaLiga, que llevan semanas haciendo estragos y costando más de 100.000 euros a las páginas afectadas. Y la suma no deja de subir.

Como LaLiga ya no solo es cosa del fin de semana (sin ir más lejos, esta jornada está diseminada) ni los bloqueos afectan únicamente a quienes intentan ver el fútbol de forma ilegal, la realidad es que prácticamente en cualquier momento te puedes encontrar con una web bloqueada pero, ¿es cosa de LaLiga o no?

¿Hay ahora fútbol? es la herramienta definitiva para saber si puedes navegar por internet sin problemas

Su nombre es ¿Hay ahora fútbol? y es una herramienta de monitorización de las restricciones de IP en tiempo real para la cual no necesitas instalar nada ni crearte un perfil, ya que se trata de una web cuya misión es ayudar a identificar el motivo por el que internet no funciona. Ojo porque es completísima: solo proporciona información sobre qué restricciones afectan a cada operador, sino también descubrir si una web determinada está caída.

Cabe recordar que de acuerdo con esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, LaLiga tiene potestad para ordenar bloqueos de IP a los operadores conforme detecte contenido no autorizado en direcciones, lo que no solo afecta al streaming y páginas dedicadas a la retransmisión no autorizada, sino también a webs legales que hasta son ajenas al fútbol. La clave está en su IP: si la comparten con un servicio sospechoso, tienen todas las papeletas para sufrir un bloqueo repentino.

Timeline de bloqueos por IP

Y llevamos varias semanas notándolo simplemente al introducir una dirección web y descubrir que no cargan. No es para menos: hay miles de webs bloqueadas, algunas tan populares como la RAE, las municipales de ayuntamientos, pymes... no todas son igual de famosas ni tienen el mismo tráfico, pero no tienen nada que ver con la retransmisión ilegal de fútbol.

La cuestión está en que una web que carga este fin de semana puede que no cargue el siguiente, en tanto en cuanto las direcciones IP suelen variar en función de dónde estén los servicios no autorizados y además los horarios de bloqueo varían porque hace muchos años ya que LaLiga no se cierne a sábados y domingos por la tarde - noche. Así que no hay nada como ¿Hay ahora fútbol? para descubrirlo de un vistazo.

Esta web sigue en tiempo real las direcciones IP dictaminadas por LaLiga, que mayoritariamente corresponden a la plataforma Cloudflare. Así, puedes visualizar qué bloqueos afectan a cada operador, cuándo se iniciaron, analizar la evolución semanal o incluso algo más específico: saber si una web determinada funciona o sufre el bloqueo de LaLiga.

Es tan fácil como acudir a la web y con la URL de la página que quieres monitorizar copiada en tu portapapeles, pegarla en el cajetín que aparece en la zona inferior o entrando en la sección 'Comprueba tu página'. Una vez añadida, toca en 'Comprobar' y la herramienta detallará si comparte IPs potencialmente problemáticas, su estado o si forma parte de las restricciones aplicadas por los operadores. Si estás detrás de una de las webs afectadas puedes también reclamar a la Justicia.

Lo normal cuando una web no carga es darle unos segundos y que al actualizar tocando sobre F5 todo se recupere, pero si pasados unos minutos y quemando dicha tecla no lo consigues, lo siguiente será pensar en potenciales problemas de conexión o de la web, algo que con '¿Hay ahora fútbol?' se resuelve rápidamente.

