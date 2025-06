La nueva fe ciega en la IA: pregúntale a Grok si es verdad. El preocupante mantra que inunda X

"@Grok, ¿esto es cierto?". Si navegas habitualmente por X, la red social antes conocida como Twitter, seguramente te habrás topado con esta pregunta en los comentarios de algún post. Ya sea un vídeo viral con tintes de fenómeno paranormal o una polémica declaración política, la inteligencia artificial de Elon Musk se ha convertido para muchos en el oráculo digital de la verdad.

Grok, integrado hasta la médula en la red social, promete algo muy atractivo: un acceso privilegiado a la conversación global con respuestas ingeniosas y, supuestamente, libres de sesgo. En la práctica, se ha convertido en un árbitro de la realidad para miles de usuarios, que en lugar de contrastar fuentes por su cuenta, le piden a Grok que aclare la veracidad de una publicación.

Lo he vivido en primera persona, especialmente en las últimas semanas, marcadas por una gran agitación geopolítica. En cada publicación polémica o relacionada con la política, revisar las respuestas se volvió un pequeño juego: siempre había alguien preguntando a Grok si lo que se afirmaba era verdad. Y lo que dice Grok, para muchos, "va a misa".

He visto cómo lo invocaban en debates sobre política española, discusiones sobre economía latinoamericana, e incluso en temas triviales como memes. La mecánica es sencilla: mencionar a Grok y pedir una verificación rápida. Aunque no siempre responde, y a veces, cuando lo hace, lo hace mal.

¿Sirve realmente como herramienta de verificación?

Varios estudios ya están intentando responder a esta pregunta. Uno de los más recientes, realizado por el Digital Forensic Research Lab (DFRLab), analizó su rendimiento durante el conflicto entre Irán e Israel. Examinaron 130.000 publicaciones en distintos idiomas relacionadas con los ataques y concluyeron que Grok ofrecía respuestas inconsistentes.

Uno de los principales fallos: su incapacidad para identificar vídeos generados por IA o verificar si ciertas cuentas eran oficiales. Pero, pese a no ser infalible, su influencia es evidente: muchas personas le otorgan validez inmediata a sus respuestas.

Un ejemplo claro fue un vídeo viral que supuestamente mostraba el aeropuerto de Tel Aviv destruido. El mensaje que lo acompañaba decía: “Esto no es IA, es el aeropuerto real de Tel Aviv. Puedes confirmarlo con Grok.” El vídeo, sin embargo, era falso. Generado por inteligencia artificial.

Grok, en ese caso, ofreció respuestas contradictorias: en unas confirmaba la veracidad del vídeo, en otras dudaba. Algo similar ocurrió con otro vídeo que mostraba edificios derrumbándose tras un supuesto ataque: Grok lo validó como real, citando incluso a medios como CNN, aunque también era falso.

Pero... ¿Por qué ocurre esto? Porque Grok se nutre del propio X. Su "conocimiento" se basa en la inmensa, caótica y a veces tóxica conversación que impera dentro de la plataforma. Si una narrativa falsa se va repitiendo de manera reiterada, la IA podría asumirlo como un hecho y verificar la información.

Esto no quita que a veces las respuestas que genera Grok son consistentes y llegan a quitarle peso a un bulo que empieza a ser más fuerte. Aunque no fuera la respuesta que esperaba la persona que le preguntó a la IA.

La peligrosa comodidad de no pensar

El verdadero problema está en la actitud del usuario. Preguntar a Grok no siempre parte de un interés genuino por saber la verdad, sino del deseo de obtener una validación rápida. Es más cómodo pedir una respuesta prefabricada que contrastar datos, leer, investigar o formarse un juicio crítico.

Así, una de las habilidades más importantes en la era digital —el pensamiento crítico— se delega en un algoritmo que, como todos, es imperfecto. El riesgo es enorme: Grok se convierte en el árbitro de la realidad, erosionando la confianza en el periodismo, en las instituciones y en el criterio propio.

Por eso es fundamental recordar que la verdad no siempre cabe en 280 caracteres. Si algo no te cuadra, si una afirmación parece demasiado impactante para ser cierta, busca. Lee. Contrasta. No te quedes con una única fuente. Solo así podremos defender nuestra capacidad de pensar en un mundo saturado de información.

