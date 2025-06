Arc, el navegador que pretendía revolucionar el sector, ha muerto... pero ya tiene el sucesor perfecto

En la competitiva carrera por quedarse con un pedazo del pastel de la navegación web, pocos navegadores habían generado tanta expectación en los últimos tiempos como Arc, creado por The Browser Company. Desde su lanzamiento, Arc Browser prometía una experiencia de usuario diferente, con una barra lateral que sustituía a la omnipresente barra de pestañas, con espacios de trabajo personalizables y una fuerte orientación hacia la organización y productividad.

La propuesta iba más allá de lo visual: Arc apostaba por una filosofía de navegación diferente, basada en minimizar el ruido, reducir el número de pestañas abiertas y fomentar una experiencia más centrada y menos caótica.

Sin embargo, lo que para algunos entusiastas era una revolución bien recibida, para la mayoría resultó una curva de aprendizaje innecesariamente empinada.

Según declaraciones de Josh Miller, CEO de The Browser Company,

"Para la mayoría, Arc era demasiado diferente, con demasiadas cosas nuevas que aprender para una recompensa muy limitada".

Arc en la actualidad: vida en mantenimiento

Ante este panorama, The Browser Company ha decidido detener el desarrollo activo de Arc. El navegador no será abandonado por completo: continuará recibiendo actualizaciones de seguridad y correcciones de errores, pero no se añadirán nuevas funciones.

Mientras, la empresa pondrá el foco de sus esfuerzos en 'Dia', un nuevo navegador basado en IA. Y es que ahora creen que en cinco años, las interfaces de IA reemplazarán a los navegadores tradicionales, y apuestan a que Dia estará al frente de esa transición... aunque, de momento, la experiencia que ofrece no es del todo satisfactoria.

La empresa incluso consideró liberar el código fuente de Arc o venderlo, pero finalmente desistió de ambas. La razón: tanto Arc como su sucesor oficial, Dia, se construyen sobre el mismo núcleo tecnológico, una infraestructura interna llamada ADK (Arc Development Kit), que representa el "secreto" de la empresa y su principal valor estratégico.

Zen Browser: el sucesor natural

Pero, mientras Arc caminaba lentamente hacia el olvido, surgía una alternativa con grandes similitudes estéticas y de usabilidad para aquellos usuarios que sí habían 'conectado' con esta propuesta renovada.

Zen Browser no es una copia descarada de Arc (aunque puedes convertirlo en ello), sino una reimaginación que parte de concepciones muy similares sin temer alejarse del original en aspectos importantes como el motor usado (el de Firefox, no el de Chrome, lo que permite seguir usando extensiones como uBlock Origin).

Así, antes el abandono de Arc del campo de juego (y el giro dado por The Browser Company con su proyecto de futuro para Dia), Zen se posiciona como una opción minimalista y respetuosa con la privacidad, ideal para quienes buscaban en Arc una nueva forma de navegar, pero sin las ataduras de un ecosistema basado en Chromium.

Lo que Zen ha 'heredado' (y lo que ha mejorado)

Zen mantiene muchas de las innovaciones que hicieron a Arc destacar:

Interfaz vertical con pestañas a la izquierda , optimizada para la productividad.

, optimizada para la productividad. Soporte para múltiples espacios de trabajo , ideales para separar contextos laborales y personales.

, ideales para separar contextos laborales y personales. Modo compacto sin barras ni pestañas visibles , ideal para aprovechar al máximo la pantalla.

, ideal para aprovechar al máximo la pantalla. Vista dividida , que permite trabajar con dos sitios web lado a lado.

, que permite trabajar con dos sitios web lado a lado. Previsualización de enlaces, evitando la apertura innecesaria de pestañas.

Además, Zen añade su propio giro:

Zen Mods , un sistema de personalización comunitario que permite alterar aspectos visuales y funcionales del navegador.

, un sistema de personalización comunitario que permite alterar aspectos visuales y funcionales del navegador. Privacidad mejorada gracias al ecosistema Firefox, conocido por su postura ética frente al rastreo de usuarios.

gracias al ecosistema Firefox, conocido por su postura ética frente al rastreo de usuarios. Mayor estabilidad y ligereza: los usuarios afirman que, a diferencia de Arc, Zen no sufre problemas de consumo excesivo de memoria, incluso con usos intensivos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Hace 25 años, toda empresa quería su propio navegador. Hasta Pokémon lanzó uno personalizado que podemos descargar a día de hoy