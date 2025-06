Hace 25 años, toda empresa quería su propio navegador. Hasta Pokémon lanzó uno personalizado que podemos descargar a día de hoy

A finales de los años 90 y principios de los 2000, la web se encontraba en plena efervescencia. Internet Explorer se había convertido en el rey indiscutible de los navegadores tras ganar la guerra contra Netscape, pero esto no impidió que numerosas empresas quisieran tener su propia ventana al mundo digital. En aquella época dorada en la que todo el mundo quería un cachito de la burbuja de las dotcom, incluso la franquicia Pokémon decidió lanzar su propio navegador.

En septiembre del 2000, coincidiendo con el lanzamiento de Pokémon Oro y Plata, llegó al mercado el ‘Pokémon Gold & Silver Internet Browser’. Este navegador no era más que una versión personalizada de Internet Explorer 5, desarrollada por MediaBrowser, una empresa especializada en crear navegadores temáticos para diferentes marcas.

Un navegador para los fans de Pokémon con una estética que no puede recordar más a los 2000

Imagen: SnorlaxMonster

La propuesta era sencilla pero efectiva: ofrecer a los fans de Pokémon una experiencia de navegación completamente ambientada en su universo favorito. El navegador incluía enlaces directos a las páginas oficiales de los juegos de la saga, desde Pokémon Stadium hasta el juego de cartas coleccionables, todo ello enmarcado en una interfaz que respiraba el espíritu de la franquicia.

Lo que diferenciaba a este navegador de una simple personalización visual era su reproductor de vídeo integrado, llamado Microtron, que funcionaba con Windows Media Player. Esta herramienta se utilizaba principalmente para mostrar anuncios y tráilers de productos Pokémon, incluyendo publicidad sobre "Pokémon 2000: El poder de uno", la segunda película de la saga que por aquel entonces se estrenaba ese mismo año.

El navegador se distribuía gratuitamente a través de la web de MediaBrowser, aunque Pokémon.com se encargaba de promocionarlo. Los usuarios también podían solicitar una versión en CD-ROM, e incluso se ofrecía como incentivo de reserva para los juegos Pokémon Oro y Plata en Estados Unidos.

La apuesta de Pokémon por el mundo digital por aquel entonces no se limitó al navegador. Paralelamente, se desarrolló "Pokémon: The Movie 2000 Adventure", un juego web que aprovechaba tecnología propietaria para crear entornos en 2.5D directamente en el navegador. Los jugadores podían explorar las tres islas legendarias, enfrentarse a Articuno, Zapdos y Moltres, y disfrutar de una aventura que combinaba la navegación web tradicional con elementos interactivos.

Un juego de Pokémon basado en un entorno web

Sin embargo, este ambicioso proyecto tuvo una vida muy breve. Nintendo, que inicialmente había aprobado el desarrollo pensando en algo más sencillo, ordenó retirar el juego apenas un mes después de su lanzamiento cuando se percató de la complejidad del proyecto 3D.

Como muchas iniciativas de aquella época, el navegador de Pokémon acabó siendo víctima del paso del tiempo y los cambios tecnológicos. Para funcionar, requería un registro online en los servidores de MediaBrowser, que dejaron de estar operativos años después. Aún se puede descargar el navegador (junto al de Mario Tenis) gracias al Internet Archive, aunque debemos sortear esta limitación modificando el registro de Windows. A veces echo la vista hacia atrás y añoro esos tiempos, pero también fue una era de caos y mucho terreno experimental de las empresas.

