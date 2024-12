Hemos probado Arc, la alternativa a Chrome que pretende cambiarlo todo con su diseño, funciones adicionales e IA integrada

Las cosas no han cambiado demasiado en lo que respecta a qué navegadores se encuentran entre la lista de los más utilizados. Google Chrome sigue en cabeza con muchísima diferencia a pesar de la reputación que se ha labrado en los últimos años en lo que a privacidad y seguridad se refiere. Firefox, Safari o Edge también son las alternativas a Chrome más utilizadas, contando con alguna que otra característica que encaja más en los planes de cada usuario.

Entre esta lista de navegadores, también existe un buen número de ellos basados en Chromium. Además de Chrome y Edge, podemos encontrar otros navegadores tales como Brave, Vivaldi u Opera, los cuales también hacen uso de este código base. Sin embargo, The Browser Company lleva desde un tiempo generando cierto interés con su navegador basado en Chromium, con un diseño muy atractivo y con un enfoque en la productividad. Se llama Arc, y hemos estado un tiempo trasteando con él para contarte cuáles son sus virtudes.

Un navegador distinto a lo que has visto antes

Arc ha sido desarrollado por The Browser Company, y desde un tiempo aterrizó primero en macOS, seguido de Windows y sus respectivas versiones para móvil. Puedes descargar cualquiera de sus versiones desde su web oficial.

Este navegador cuenta con algunas características no muy propias de los navegadores actuales y pueden convertirse en funciones que hagan que se diferencie en gran medida del resto. Se nota que la compañía está esforzándose especialmente en agregar estas novedosas características mientras forma un equilibrio entre lo que debe de deshacerse y lo que no. Te hablaré de estas características, pero primero te cuento un breve resumen de su puesta a punto.

Arc lo tiene en cuenta todo a la hora de hacer que la transición del usuario sea lo más cómoda posible. O al menos es lo que nos ha parecido. Y es que tras la creación de una cuenta de usuario, el navegador nos preguntará si queremos trasladar toda nuestra información de Safari o Chrome, e incluso establecer una lista con las aplicaciones que más usamos. Cabe destacar que Arc sincronizará todo el contenido con iCloud (en la versión de macOS) para guardar nuestra información, historial, marcadores y más.

Estas aplicaciones son en realidad una lista de sitios web que podremos añadir en la barra de tareas del navegador para tenerlas a mano. Entre ellas destacan X, Gmail, Calendar, Spotify, YouTube, Notion, Slack y otras. Aquí es donde se nota la buena mano de The Browser Company para establecer un diseño minimalista y elegante en toda su interfaz.

Antes de comenzar a utilizar el navegador, también podemos modificar su color a nuestro gusto. Para ello nos presentan una herramienta con la que poder combinar múltiples colores y darle un aspecto más personalizado a la aplicación. De esta manera, podemos además modificar la intensidad de esos colores, e incluso establecer temas claros u oscuros.

Arc también incluye un bloqueador de anuncios, aunque si así lo deseamos, podemos agregar cualquier otra extensión. Cabe recordar que está basado en Chromium, por lo que cualquier extensión de la tienda de Chrome será también compatible. Si te pica la curiosidad por saber qué bloqueador de anuncios se encuentra de serie en Arc, debes saber que se trata de uBlock Origin.

Junto a ello, el navegador nos pregunta si queremos activar Arc Max, ofreciéndonos una serie de características muy completas basadas en inteligencia artificial generativa. Te vamos a hablar de ello más adelante, aunque ya te digo que es una adición que me ha encantado.

Diseño minimalista y enfocado en la productividad

Una vez hayamos configurado todo y hayamos obtenido nuestra tarjeta identificativa que prueba que somos usuarios de Arc, por fin nos podemos poner manos a la obra con el navegador. Como puedes ver, la barra de herramientas se encuentra por defecto en la parte lateral izquierda de la pantalla. Puedes ocultarla presionando el pequeño icono que puedes encontrar en la esquina superior izquierda para una experiencia de navegación sin menús. Aunque si quieres volver a ver la barra, tan solo tienes que dejar el cursor del ratón colocado en la parte izquierda.

La organización y el diseño es una de las bases fundamentales de Arc. Como puedes observar en las imágenes, bajo el cuadro de URL se encuentra el panel con las aplicaciones que hayamos seleccionado en la configuración inicial, una carpeta con todos los aspectos básicos para utilizar Arc, y luego las pestañas.

Las pestañas se van agrupando hacia abajo en la lista, y podemos hacer muchas cosas con ellas, entre ellas duplicarlas, moverlas de lugar, silenciar las notificaciones con un botón, archivarlas, compartirlas y mucho más. No obstante, quizás lo más interesante tenga que ver con el hecho de poder dividir una ventana en Arc para incluir varias pestañas. De esta forma, no tendrás que abrir otra ventana y usar los mecanismos de tu sistema operativo para dividir las pestañas para verlas de forma simultánea.

Esta mecánica es muy fácil de usar, y además nos permite establecer la región que ocupa cada pestaña. Además, otra característica muy interesante es que puedes activar la vista PiP (Picture-in-picture) para mostrar la pestaña de Arc sobre cualquier otro elemento en pantalla para no perderla de vista mientras realizas otras tareas en tu ordenador.

Entre sus opciones, Arc lo pone muy fácil para sacar capturas de pantalla de sitios web y compartirlas, o echarle un ojo al código fuente de cada sitio web. También tenemos la opción de borrar la caché y las cookies de un plumazo y de manera individual a través del mismo cuadro de direcciones.

Personalizar cualquier página web a nuestra manera es un gustazo

Uno de los aspectos que The Browser Company más promocionó con la llegada de este navegador es el hecho de “personalizar cada página web a tu manera”. Aquí Arc lo hace de forma muy elegante y fácil, permitiéndonos cambiar el color de cualquier elemento de la página web que estamos viendo, el tamaño de la fuente, el estilo de fuente, e incluso eliminar cualquier elemento que no queramos ver en el sitio web.

Estas pequeñas modificaciones se denominan ‘Boosts’, y podemos activarlas y desactivarlas en cualquier momento, guardando la configuración previamente. Esto resulta tremendamente útil, ya que puedes eliminar completamente cualquier cosa que no te guste de una web que visites mucho. El ejemplo que más se me viene a la cabeza es YouTube, pudiendo deshacerte de elementos como la página de tendencias, Shorts, y otras cosas que no te gusten de la web.

Arc también te permite visualizar cualquier contenido multimedia que tengas descargado en tu ordenador. De esta manera, puedes transformar el navegador en un nexo de unión entre tus archivos locales y los sitios web que visites a diario. Este menú se encuentra en la misma barra lateral de Arc, junto con otras opciones como la posibilidad de realizar notas o espacios dedicados que vienen a ser los marcadores clásicos de cualquier navegador.

Un navegador con IA integrada, y no solo de la que te responde a preguntas

Además de todas estas características, cabe mencionar el conjunto de herramientas traídas por ‘Arc Max’, una serie de funciones basadas en IA generativa para hacer algo más fácil tu experiencia en la web. Algunas de ellas son súper útiles, y básicamente es como si tuvieras una especie de ChatGPT en todo momento.

Presionando la combinación de teclas Command + F (o CTRL + F en Windows) abrirás el cuadro de búsqueda, al igual que en casi cualquier otro navegador. Aunque si presionamos Option + Command + G (CTRL + ALT + G en Windows), invocaremos a ChatGPT, contando con la particularidad de que podremos hacer cualquier tipo de consulta relacionada con la página web que estamos viendo o el documento que estamos leyendo, algo realmente interesante. Las respuestas que obtengamos del asistente se referirán al contenido de la web o documento que tengamos abierto y en pocos segundos tendremos resultas nuestras dudas.

Otra gran adición entre el conjunto de herramientas de Arc Max es la posibilidad de obtener una vista previa de unos pocos segundos de cualquier enlace que veamos en una página web. De esta forma, podremos echarle un vistazo al vínculo antes de que éste nos redirija a otra web.

Arc Max también nos permite establecer las pestañas que tengamos en chincheta con un nombre modificado automáticamente para una vista más organizada, al igual que con el nombre de los archivos que nos descargamos. Junto a ello, cabe destacar que si escribimos ChatGPT en la barra de direcciones nos redirigirá a una ventana integrada ya con el chatbot listo para responder.

Todas las opciones basadas en inteligencia artificial se pueden activar o desactivar según nuestra preferencia desde el panel de Arc Max. Además también encontraremos un panel dedicado para configurar nuestras combinaciones de teclado personalizadas para acceder a las funciones del navegador e interactuar con las páginas web.

Una experiencia única, aunque en el fondo siga siendo Chrome

Arc me ha proporcionado una experiencia muy satisfactoria durante el tiempo que lo he utilizado, convirtiéndose en una herramienta que buenamente puede sustituir a mi navegador por defecto. Quizás requiere un poco más de esfuerzo que otros navegadores para descubrir todos sus secretos y adaptarse a él, pero siento que merece la pena.

A pesar de todas estas características, cabe destacar que, en lo que a privacidad y seguridad se refiere, no es muy distinto a Google Chrome. De hecho, hasta el menú en este sentido es una especie de emulación de la propia interfaz de cualquier navegador Chromium, al igual que el panel de extensiones, por lo que si esperabas un navegador que ofreciese mejores opciones en este aspecto, Arc no es tu solución. No obstante, si vienes de Chrome y quieres obtener una experiencia más interactiva y orgánica, junto a la posibilidad de utilizar herramientas de IA integradas, Arc en este sentido lo hace de manera excepcional.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2023.

En Genbeta | Me encanta la evolución que ha tenido Edge pero odio lo que Microsoft está haciendo con él