Los bloqueos de IP de LaLiga ya afectan a la RAE o las webs de los ayuntamientos, mientras se puede seguir viendo el fútbol gratis

Un fin de semana más, los bloqueos de IP han estado en boca de todos. Todos ellos muy ajustados siempre al inicio de los partidos de fútbol, aunque todavía se ven afectadas muchas personas que nada tiene que ver con este tipo de contenidos. Los bloqueos llegan a webs de todo tipo como por ejemplo la de la propia Real Academia Española (RAE).

Las redes sociales han seguido siendo uno de los mayores altavoces para poder conocer de primera mano el problema que están viviendo los usuarios. La gran mayoría de ellos coinciden en que se les está coartando la libertad para navegar libremente, y las operadoras tienen claro lo que responder: están siguiendo una orden judicial.

LaLiga sigue bloqueando las direcciones IP

Tras la monitorización de los sitios webs que se iban viendo afectados por este problema, se vio que eran muchos no relacionados con el fútbol los que se estaban bloqueando de manera indiscriminada. El que más sorprendió fue el que afectó a la web de la RAE. Algunos usuarios al entrar en la web de la academia se encontraban con un aviso de la operadora en la que se informaba de este bloqueo.

Pero la RAE no es el único organismo público que se ha visto afectado. Varias decenas de ayuntamientos del país han visto sus webs también bloqueadas, dejando a los ciudadanos sin poder acceder a su sede electrónica. Incluso también se han visto afectadas las webs de algunos colegios.

La respuesta de DIGI indigna a los usuarios. Uno de los puntos más polémicos del fin de semana llega de la mano de Digi. El operador a través de su cuenta de X ha respondido a las personas que se quejaban de este bloqueo de dirección IP. En este se respondía: "sentimos las molestias ocasionadas. En DIGI respetamos y cumplimos las órdenes judiciales."

Los usuarios en X han recibido bastante mal este mensaje al recordar a DIGI que esta orden judicial se concedió siempre que no afectara a terceros. Algo que ya estamos viendo que no se está cumpliendo al afectar a una gran cantidad de páginas. Para LaLiga el hecho de afectar a webs de terceros es solo culpa de Cloudflare por usar IP dinámicas.

Los usuarios ya buscan soluciones judiciales a este bloqueo. La semana pasada recibimos la noticia de que el mismo juzgado que impuso estos bloqueos admitía a trámite la solicitud de nulidad que han preparado un grupo de afectados por parte de estos bloqueos que están provocando pérdidas económicas importantes.

Este no es un proceso fácil de resolver, ya que el juzgado todavía tiene que valorar esta solicitud de nulidad junto al recurso que impuso también Cloudflare hace varias semanas.

La gente sigue viendo el fútbol a través de webs no autorizadas. Los bloqueos de IP están pensados para que la gente no pueda acceder al visionado de los partidos de fútbol si no pagan a uno de los operadores que tiene sus derechos. Pero pese a que está generando muchos problemas a terceros tampoco está consiguiendo este objetivo.

El problema es que hay una forma muy sencilla de 'esquivar' estos bloqueos de IP a través del uso de una VPN que va a "enmascarar" nuestra conexión con el objetivo de que los bloqueos no nos afecten. Esto también se suma al sinfín de páginas que existen para poder ver un partido de fútbol.

Los expertos que están monitorizando este problema han detectado que efectivamente todas estas webs siguen estando activas. Esto quiere decir que mientras a los usuarios se les coarta el acceso libre a diferentes webs que nada tiene que ver con el fútbol, los que consumen este contenido siguen haciéndolo sin problema. Esto hace que nos cuestionemos bastante la utilidad de este bloqueo que puede estar haciendo más mal que bien.

En X no han dudado en compartir una lista de estas webs que están reproduciendo el fútbol sin ningún tipo de problema. Además, también vemos como en TikTok se están proyectando los partidos en directo sin ningún tipo de bloqueo.

