Lo último de LaLiga: amenazar a los usuarios de Cloudflare para que sean ellos quienes denuncien a Cloudflare. No tiene ni pies ni cabeza

Las diversas medidas adoptadas por LaLiga contra la difusión no autorizada de retransmisiones futbolísticas no dejan de causar polémica, antes todo, por la indiscriminada cantidad de gente que se sigue viendo afectada por las mismas sin comerlo ni beberlo.

La última noticia al respecto procede del administrador del blog elblogdelazaro.org, quien ha hecho público en Mastodon que recibió, a través de Cloudflare, un mensaje remitido por LaLiga reclamándole que "actúe" contra el uso ilícito del fútbol… bajo amenaza de acciones legales si no "denuncia" a Cloudflare por permitirlo.

El propio afectado ha publicado las capturas del correo en cuestión:

El mensaje de marras

Qué se ha comunicado y a quién

El correo parece automatizado, y aparentemente se remite a todos aquellos dominios que, durante la emisión de partidos, comparten el rango de IP que LaLiga detecta como origen de accesos ilícitos.

El usuario ha explicado que usa el proxy de Cloudflare para proteger su web y que, por ese motivo, LaLiga le ha "amenazado con denunciarle por omitir denunciar a Cloudflare" por permitir que "sus servicios se utilicen para piratear su fútbol".

Recordemos que incluso el bufete de abogados de Javier Tebas (presidente de LaLiga) ha estado haciendo uso de esta tecnología.

¿Y qué pide exactamente LaLiga, según las capturas?

Requerir al proveedor (Cloudflare) que impida de inmediato compartir desde esa IP páginas o recursos que faciliten acceso ilícito a contenidos de LaLiga.

al proveedor (Cloudflare) que compartir desde esa IP páginas o recursos que faciliten acceso ilícito a contenidos de LaLiga. Advertir de posibles acciones civiles y penales contra responsables de las vulneraciones y contra quienes, por acción u omisión, cooperen .

de posibles contra responsables de las vulneraciones . Citar que se solicitará a los proveedores de acceso a Internet el bloqueo de IPs donde se alojen páginas que violen sus derechos.

Por qué pasa esto

Cloudflare funciona como reverse proxy: agrupa miles de sitios detrás de una misma IP o de un pool de IPs. Eso aporta protección DDoS, caché, TLS, WAF, etc., pero también significa que sitios legítimos y sitios problemáticos pueden 'salir' a Internet desde direcciones IP coincidentes.

Si un titular de derechos decide bloquear una IP, el daño colateral es evidente: puede tapar a inocentes que simplemente usan la misma infraestructura. Por supuesto, a nadie se le ocurriría tapiar el portal de un edificio de viviendas sólo porque tu vecino del quinto roba bolsos, pero...

Los usuarios lo califican de campaña de coacción al eslabón más débil (los propietarios de pequeños sitios web)

Entonces, ¿qué hago si recibo un mensaje así?

En primer lugar, Cloudflare ya deja claro al reenviar el mensaje de LaLiga que el usuario no tiene obligación de responder al mismo. Tampoco es ninguna comunicación oficial: para eso existe el correo certificado.

Por otro lado, como ya denuncian varios participantes del hilo, si el reclamante no identifica tu dominio o una URL bajo tu control donde se reproduzcan contenidos ilícitos, no hay caso legal contra ti; a lo sumo, hay un problema de su proceso de atribución (falsos positivos por IP compartida).

El propio afectado sugiere que no existe obligación legal de "posicionarse políticamente" a favor de los intereses de LaLiga ni de convertirse en su intermediario frente a Cloudflare. Varios usuarios recomiendan no hacer nada ante lo que consideran "una amenaza velada", más allá de exponerlo públicamente.

Detalle del texto del mensaje

Recuerda que no existe deber legal de control: Un titular de dominio no es responsable de cómo funciona la infraestructura compartida de su proveedor, y carece de capacidad técnica ni contractual para evitar que Cloudflare comparta su IP con otros sitios.

Incluso si esto fuera falso, y el usuario estuviera de verdad obligado a denunciar... seguiría siendo imposible, porque el mensaje de LaLiga no ofrece ni un enlace ni una prueba concreta relativa al supuesto contenido violador del 'copyright' al que se refieren.

Resumiendo: un mensaje así sólo puede entenderse como una coacción extrajudicial. Aunque el propio Tebas haya utilizado la misma argumentación contra el presidente de la RAE... y no, no nos consta que la RAE haya denunciado a Cloudflare después de eso.

Pero, en realidad, puede que tampoco sea eso lo que LaLiga pretende: quizá sólo busca ahuyentar a los usuarios de Cloudflare para que 'les dejen de líos', y así reducir la relevancia del molesto proveedor que les ha llevado ante el Constitucional.

