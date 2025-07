El buscador de AliExpress tiene un arma secreta para pagar menos cuando compro en internet

Salvo comida, todo lo demás lo compro por internet: desde ropa a móviles pasando por la llave que necesito para apretar la llave que sujeta la puerta de mi coche o un neceser a la altura de mis necesidades y cremas varias. Pero comprar por internet es un arte: no es solo comprar con seguridad (algo esencial si estás empezando), sino también saber encontrar los mejores precios y cuándo merece la pena arriesgar.

Me explico: para adquisiciones donde voy a realizar una gran inversión y me importa que sean legítimas, tiro de comercios online clásicos como Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes y similares. Si voy a hacer compras menos importantes y/o más pequeñas y baratas, me parece esencial echar un vistazo a China porque no será la primera vez que algo que compro en Amazon en AliExpress cuesta menos de la mitad.

El buscador por imágenes de AliExpress me ha ahorrado muchos euros

En general siempre he tenido buena experiencia con pequeñas compras en AliExpress de importación: ha llegado antes de lo que pensaba, el producto estaba en buen estado y en la medida de lo posible, los vendedores me han resuelto las dudas. Tengo un amigo que se montó una bici eléctrica desde cero con componentes de AliExpress y pese a acometer compras de más envergadura, ahorró muchísimo dinero.

Eso sí, obviamente si compras en China no aplican cosas como las garantías europeas, la factura y si tienes un problema, los gastos de envío pueden hacer que no renten. Esto es importante saberlo y comprar asumiendo el riesgo. Pero insisto: la mayoría de veces sale bien. Y si hablamos de cosas pequeñas, normalmente renta tirar de AliExpress u otros comercios asiáticos.

Además, por qué no decirlo: muchas cosas de AliExpress están en otras tiendas, ya sea Amazon o el bazar de tu barrio y normalmente cuestan mucho más. Y no es un decir, sino literal que están allí pero con un precio inflado. Lo vamos a ver con un par de ejemplos. El primero: la llave triple square que necesito para apretar la puerta de mi Polo. La busqué en Amazon y me gustó esta, patrocinada en la plataforma de Bezos pero con buenísimas valoraciones y a priori suficiente para un uso puntual:

19 euros para apretar una tuerca una vez en la vida. Guardé la foto y ni me lo pensé: fui al buscador de AliExpress y allí toqué sobre el icono de la lupa enmarcada que permite subir fotografías.

Una vez subida y enmarcada, la búsqueda me devuelve candidatas similares y algunas que son exactamente igual yéndonos al detalle:

Bueno, sí que hay variación: además de que ese nombre genérico cambia, la gran diferencia está en el precio. Para esas cositas pequeñas y sin marca, el buscador de imágenes de AliExpress vale su peso en oro. Otro ejemplo: el típico neceser colgante. Tiro de Amazon y me encuentro con uno que me agrada: básica y sobria, sin marca, con alta puntuación, la etiqueta de "Opción Amazon" y 10 euros de precio.

Amazon

Descargo la foto y la meto en AliExpress para hacer un maravilloso hallazgo para ahorrar dinero: lo he encontrado repetido hasta la saciedad por la décima parte de lo que cuesta en Amazon. Eso sí, no siempre me quedo con el precio más bajo: luego hay que considerar la reputación del vendedor, sus condiciones de envío y la postventa. Con todo, siempre ahorro dinero con el buscador de imágenes de AliExpress.

