Este GenZ responde a los boomers: 'La mayoría no sabe lo que es trabajar más de 40 horas a la semana y aún así no poder comprar una casa'

Existe cierta creencia generalizada sobre que la Generación Z hace lo justo y necesario en sus puestos de trabajo y hay estudios que hablan de su tendencia a escaquearse. No obstante, su situación en el entorno laboral no es fácil: están sobrecualificados para lo que demandan las empresas y tienen claro que ser un mando intermedio no renta porque es 'muy estresante y poco gratificante'.

De hecho, en España buena parte de ellos valora convertirse en funcionarios porque el salario es mejor. Después de todo, se dan casos tan dramáticos de tener que rechazar trabajos en lo privado porque no les da para pagar uniformes y traslados. La precarización del entorno laboral es una realidad desde hace décadas y si a eso le unimos la interminable escalada de los precios de la vivienda, se da la tormenta perfecta de la frustración ante las expectativas vitales históricas de tener una casa y poder formar una familia.

No saben lo que es trabajar duro para obtener nada a cambio

En este escenario, que salga el humorista Rick Mercer (de 54 años de edad) a criticar a los trabajadores más jóvenes porque la Generación Z está en contra de las jornadas semanales de 40 horas es algo que ha escocido, como recoge la revista Fortune.

Y uno se ha quedado a gusto contestando abiertamente que los baby boomers no saben lo que es trabajar duro para no conseguir nada a cambio en un TikTok que ha logrado una repercusión bestial de más de dos millones de visionados: su nombre es Robbie Scott, tiene 27 años y su perfil en esa red social es @robbiesmoonmusic. Scoop Upworthy ha capturado algunos pantallazos con sus demoledoras palabras:

Necesitamos dejar de esperar que las mismas malditas personas que compraron una casa de cuatro habitaciones y un Cadillac convertible nuevo con un salario de $ 30.000 al año entiendan lo que es trabajar más de 40 horas a la semana con un máster y aún así no poder permitirse un estudio de 400 pies cuadrados (unos 37 metros cuadrados) en Bum Flock, Iowa.

La generación Z es junto con los millennials los jóvenes de la oficina, si bien estos últimos ya se mueven entre los 30 y los 40 años y se han ganado credibilidad en su lugar de trabajo. No obstante, están llamados a ser la generación del cambio en su entrada al mundo laboral, con una nueva escala de valores y actitudes.

Y no es solo cosa suya: millennials y generación Z hemos crecido pensando en la necesidad de estudiar, formarnos, obtener titulaciones y acumular experiencia profesional desde la adolescencia para conseguir un buen trabajo que abra las puertas a comprar nuestra primera casa y en general, al estilo de vida que vimos a nuestros padres. Sin embargo, existe una desconexión entre las expectativas y la realidad.

Pese a ser las generaciones más preparadas de la historia, vivimos en un marco con unas condiciones económicas adversas y el poder adquisitivo de los salarios no es mismo de antes. A modo de conclusión, Scott habla de que no es que estén menos dispuestos a trabajar que las generaciones anteriores, es que no tienen oportunidades para demostrar su valía.

En Genbeta | Bill Gates tiene muy claro cuál es el gran problema al que se enfrentan las nuevas generaciones y no es usar el móvil demasiado

En Genbeta | Se les acusa de no saber ni lo que es una carpeta, pero con todo el mundo autodiagnosticándose, la Gen Z domina algo muy importante de internet

Portada | Foto de Arlington Research en Unsplash