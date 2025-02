La generación Z llega para revolucionar las empresas: el 95% de los jóvenes ve bien escaquearse del trabajo

La generación Z está llegando poco a poco al mundo laboral, haciendo que tengan que convivir ahora mismo con la generación del Baby Boom hasta tal punto que ya se están igualando los porcentajes de presencialidad. Pero hay un gran problema: las dos generaciones son muy diferentes, y los más jóvenes han llegado para imponer sus propias normas.

Precisamente las normas que tenemos al llegar a las empresas donde queremos trabajar no son del todo deseadas por parte de los nuevos empleados. Al contrario, quieren imponer sus propias costumbres y esto puede chocar a los empresarios que estaban acostumbrados a una generación más mayor que no tenían problemas para los estándares actuales.

Los jóvenes llegan para cambiar la cultura laboral

Tal y como ha recogido el estudio de PapersOwl al entrevistar a 2.000 jóvenes de entre 18 y 34 años hay una clara conclusión: el 95% de los jóvenes de esta generación asegura que no había problema en no cumplir los horarios de trabajo acordados, usar recursos de la empresa para temas personales o echarse una siesta en el puesto laboral.

Todo esto es algo impensable para la Generación baby boom que tienen el concepto de tener que cumplir si o si todo lo pactado. Sobre todo hacen hincapié en no tener que llegar tarde al puesto de trabajo y tampoco salir antes de lo que va tocando.

Otro datos que se incluye en este acuerdo es que un 29% de los miembros de la generación Z ha usado catfishing. Esta técnica apunta precisamente a que una persona puede hacerse pasar por otra durante la entrevista y después desaparecer sin dejar rastro y dejando plantada a la compañía que le ha contratado.

Dentro de todas las reglas que rompe la generación Z se puede destacar que el no cumplir con el horario laboral es una de las más comunes que no se cumplen en nuestro entorno. Por ejemplo, el 18% ve bien llegar tarde al puesto laboral y no avisar de ello.

Pero cuando se llama, a veces es falso. El 27% de los jóvenes han reconocido que han llamado a la empresa para afirmar que estaban pasando un periodo de enfermedad, pero que en realidad solo querían un día libre. O incluso el 11% ha decidido apuntarse más horas en su hoja de fichaje para después recibir más dinero por horas extra.

Hasta ahora hemos visto las muchas trampas que se pueden hacer sin estar en la empresa que te han contratado. Pero estas pueden ir más allá, ya que el 11% de los encuestados aseguró haberse dormido en el puesto de trabajo o haber fichado solo durante un rato para cumplir con el acuerdo de presencialidad para posteriormente ir a trabajar a otro sitio.

Pero este no es el único informe que apunta a las prácticas abusivas por parte de la generación Z en el mundo laboral. Si nos vamos al informe Out of Office Culture Report, nos podemos encontrar también que el 40% de los jóvenes encuestados habían hecho "vacaciones silenciosas". Esto quiere decir que se hace ver que estás activo trabajando, pero en realidad estás de día libre.

Una práctica que también se recoge en el informe de PapersOwl que apunta a que el 51% lo han hecho. Pero tienen una buena excusa: quieren recuperar del estrés que sufren en el trabajo.

