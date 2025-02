La Generación Z y millennials hacen catfishing profesional: tienen razones para ignorar a una empresa tras ser contratados

Las formas de buscar trabajo están cambiando. No solo las empresas presentan nuevas tendencias (a veces muy absurdas como esos procesos interminables que muchas personas están reportando o dejando vacantes publicadas que son falsas, solo para tener idea de cómo está el mercado laboral e incluso dejar de responder a sus candidatos en pleno proceso), también la gente en busca de nuevas oportunidades laborales tiene diversas prácticas.

Hoy vamos a hablar de llamado 'catfishing profesional' que, según nuevos estudios, está suponiendo un grave problema para uno de cada cuatro jefes. Es una práctica que llega de parte de las personas en busca de empleo, que se hartan de las empresas para las que podrían trabajar, antes incluso de empezar a hacerlo.

Desde Fortune lo definen así: después de soportar interminables rondas de entrevistas y pruebas, algunos solicitantes de empleo de la Generación Z y de los millenials están celebrando haber conseguido finalmente el puesto para el que postularon bloqueando los números de sus nuevos jefes y no presentándose a trabajar.

Por qué los profesionales jóvenes hacen catfishing en el trabajo

Según investigaciones hechas públicas hace unas semanas, se calcula que más de un tercio de la Generación Z está haciendo exactamente eso, y es tan común que incluso hay un nombre para ello: catfishing profesional.

Ahora, nuevos datos de la plataforma de servicios de redacción para estudiantes, PapersOwl, han demostrado que los millennials, sobre todo los más jóvenes de esta cohorte generacional, también se suman a esta tendencia. Y además se desvelan las razones.

Del 29% de la Generación Z y los millennials que recientemente engañaron a un empleador, el 21% lo hizo por desafío. Si bien la Generación Z tiene una probabilidad ligeramente mayor de recurrir al catfishing que los millennials, sus razones para hacerlo varían enormemente.

Es muy probable que los trabajadores de unos treinta años dejen de lado a sus posibles jefes porque solo querían experiencia en entrevistas o porque consiguieron una mejor oferta en otro lado. Normalmente, según el estudio, estos trabajadores se presentan a su nuevo puesto un día y luego no vuelven a aparecer.

Un plantón planificado

Se destaca que los millennials “adoptan un enfoque más metódico y planificado al elegir una carrera” en medio de un mercado laboral altamente competitivo, dijo a Fortune Michiell Malit, quien formó parte del equipo que ha realizado la investigación.

Por su parte, la gente más jóven suele tener otras razones. Pasa que gente de la Gen Z se presenta al trabajo y no le gusta el ambiente o no tiene ganas o ve que no se ajusta a sus ideales y deciden no volver, de acuerdo con el vicepresidente de desarrollo profesional de CraftResumes.

Estas conclusiones llegan después de encuestar a 2.000 personas estadounidenses de entre 18 y 34 años de todo Estados Unidos para comprender mejor las motivaciones que llevan a las personas a abandonar puestos recién conseguidos.

También analiza este informe otros asuntos que ya hemos recogido en Genbeta. Por ejemplo que la generación Z y los jóvenes millennials se toman vacaciones silenciosas y qué hay otros métodos de "trampa" que consideran aceptables las generaciones más jóvenes.

Lo hacen porque desean flexibilidad en su jornada laboral, prefieren trabajar en otro lugar o, en muchísimos casos se van sin avisar porque quieren evitar confrontaciones o interacciones con colegas.

Las empresas mienten... por qué los empleados no

Ya hemos visto cómo muchas empresas mienten en las entrevistas para lograr talento. Prometen teletrabajo y flexibilidad y luego, en la vida real eso no existe. Así puede entenderse que luego, por su parte, los profesionales jóvenes no sientan mal también mentir o simplemente no volver al trabajo y no avisar de ello.

Según el informe, el lugar de trabajo moderno requiere de más búsqueda si alguien quiere equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No es de extrañar que genere una presión diaria que desearías evitar. El 21% de los “catfishers” afirmaron que lo hicieron por desafío.

Las generaciones más jóvenes ven la flexibilidad, la autonomía y el bienestar mental como algo positivo y, como explicó un encuestado de la Generación Z : "¿Por qué quedarme en un trabajo que no me respeta cuando puedo trabajar como freelance o encontrar algo mejor?".

