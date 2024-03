LinkedIn y otras webs de empleo están llenas de vacantes que nunca se cubren: qué hay detrás de los "empleos fantasma"

Hay empresas publicando puestos de trabajo en portales de empleo que aparentemente son vacantes, pero que no llegan a cubrirse. El mercado laboral ha pasado de una Gran Renuncia y muchísimas posibilidades de encontrar trabajo a un estancamiento causado por los grandes despidos, sobre todo en mercados como Estados Unidos.

De todos modos, en bolsas de trabajo como LinkedIn e Indeed se continúan anunciando muchísimos puestos vacantes y los trabajadores envían solicitudes activamente. Sin embargo, hay expertos que han notado que muchos anuncios de empleo parecen quedar ahí estancados y , de hecho, vienen con la etiqueta de "Publicado hace más de 30 días".

El medio de comunicación BBC dice que aunque la gente asume que las empresas están contratando activamente para los puestos, "la verdad es mas complicada". Algunos de estos son simplemente anuncios aún no eliminados de puestos de trabajo que ya se han cubierto, pero otros nunca estuvieron destinados a cubrirse. Se trata de "trabajos fantasma" y aquí veremos su objetivo.

Por qué publicar empleos fantasma

Hay casos de contratos, en época de auge económico, que resultaron no ser porque se necesitaba cubrir vacantes. Los exempleados de Meta contaron hace un par de años que no había trabajo que hacer y que los contrataron para quedarse con el talento de la competencia en época de mucha actividad.

En el caso de los trabajos fantasma que se publican, hay diferentes motivos, sobre todo recopilar currículums en masa sin tener una función clara que desempeñar. No hay que olvidar que, tradicionalmente, las ferias de empleo, por ejemplo, tenían fama de atraer empresas que instalaban stands simplemente para que sirvieran como herramientas de promoción o para recopilar todos esos CV. Ahora es más fácil de hacer con la era digital.

Clarify Capital es un proveedor de préstamos comerciales con sede en Nueva York que ha encuestado a 1.000 gerentes de contratación y encontró que casi siete de cada 10 puestos de trabajo permanecen abiertos durante más de 30 días, y el 10% están vacantes durante más de medio año. La mitad de los encuestados informaron que mantienen abiertas las ofertas de trabajo indefinidamente porque "siempre están abiertas a gente nueva".

Además, más de uno de cada tres encuestados dijo que mantenía las listas activas para crear un grupo de solicitantes en caso de rotación, no porque un puesto deba cubrirse de manera oportuna.

Dar una imagen de crecimiento

Pero esa no es la única razón: también está la imagen pública. Una empresa que contrata es una empresa activa y en crecimiento (bueno, también puede ser con mucha rotación porque sus trabajadores dejan su trabajo por no estar satisfechos con el ambiente laboral).

De todos modos, dice el mencionado estudio que "más del 40% de los gerentes de contratación dijeron que enumeran puestos de trabajo que no están tratando activamente de cubrir para dar la impresión de que la empresa está creciendo".

Esto no es algo nuevo, Elliot Garlock, fundador de Stella Talent Partners, una empresa reclutadora de Estados Unidos, afirmó en declaraciones a The Wall Street Journal en 2022 que, en ocasiones, las empresas no borraban las ofertas de vacantes ya completas para no dar señales de ralentización económica. Incluso se ha publicado que empresas tan reconocidas como Shein ha publicado miles de empleos fantasma en Brasil para despistar sobre su actividad real.

Una proporción similar dijo que las ofertas de trabajo se hacen para motivar a los empleados. Geoffrey Scott, gerente senior de contenido y gerente de contratación de Resume Genius ha dicho haber encontrado 1,7 millones de empleos fantasma en LinkedIn solo en Estados Unidos.

En el Reino Unido, StandOut CV, descubrió que más de un tercio de las ofertas de trabajo en 2023 eran trabajos fantasma (definidos como ofertas publicadas durante más de 30 días.

Como ha publicado Xataka en un análisis pasado a este respecto, el riesgo al que se enfrentan las personas en situación de búsqueda de empleo, además de perder su tiempo, son las ofertas fraudulentas que se camuflan como ofertas legítimas para engañar a los candidatos y obtener sus datos o, en el peor de los casos, estafarles económicamente con la excusa de pagar formaciones o trámites.

Imagen | Foto de Alena Darmel

En Genbeta | De los grandes despidos al ostracismo: estas son las técnicas que usan las tech para que sus trabajadores se aburran y dimitan