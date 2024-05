El 'ghosting' es un problemón laboral: las empresas dejan de responder y los Gen Z no van a entrevistas o el primer día de trabajo

Hay una palabra llamada 'ghosting' y que en España ya lo usamos como verbo: 'ghostear'. Se usa mucho en redes sociales y es cuando estás saliendo con alguien, o has tenido alguna cita con una persona y las cosas no encajan románticamente hablando y en vez de decirlo claramente, una persona decide ignorar a la otra, dejar de responder mensajes... Incluso puede pasar entre amistades.

También pasa en el trabajo. Igual que los jefes pueden usar técnicas de manipulación propias de las relaciones como la 'luz de gas' o el 'gaslighting', también sabemos que el 'ghosting' existe durante los procesos de reclutamiento de nuevos trabajadores. Además, va en ambas direcciones.

Ya hemos visto que mucha gente joven o Generación Z ha dejado algún proceso a la mitad o no se ha presentado en su lugar de trabajo en el primer día. Hoy analizamos otro fenómeno: cuando una empresa te muestra mucho interés, afirma que le encanta tu CV y tus habilidades y luego nunca te vuelve a escribir...No es algo aislado, al contrario.

La mayoría de gente entrevistada, nada menos que un 92% de las personas afirman que han sido engañadas durante el proceso de solicitud de empleo por parte de los contratantes, según reveló una nueva encuesta de People Management en LinkedIn.

Preferir una respuesta con un 'no' al silencio

Esta coincide con otra encuesta realizada por Indeed encontró que los solicitantes de empleo británicos no reciben respuesta de más de la mitad de los empleos que solicitan. Este otro estudio realizado a 1.000 trabajadores y 1.000 gerentes de contratación encontró que la mayoría (89%) de los solicitantes preferirían recibir una respuesta y que les dijeran que no, a no escuchar nada en absoluto.

El tema es un problema desde siempre pero ahora se habla de él abiertamente. Justo esta mañana leí en mi feed de Linkedin esta publicación de Sthefany Espinosa Martinez:

No se hace ghosting laboral. No se le pide la CV a alguien diciéndole que su perfil es todo lo que buscas y nunca más le vuelves a responder. No se pide información de contacto, para nunca contactar. No se dice “te aviso” para nunca avisar. Hay que dejar de jugar con el tiempo y las ilusiones de los demás.

Historias reales

Tras abrir el melón, en estas publicaciones muchas son las personas que han compartido sus experiencias. Un hombre experto en recursos humanos explica que tras la primera entrevista le pidieron hacer una presentación en la que pasó cinco horas trabajando. Luego le dieron muy poco tiempo para mostrar y después nunca recibió respuesta de la compañía, ni siquiera un mail. "Me ignoraron por completo después de todo el trabajo que hice", recuerda.

Otra mujer relata que tras enviar su CV a una empresa le dijeron que les encataba su perfil, y le pidieron pasar ese día por la oficina. Ella no podía y acordaron verse al día siguiente. A la mañana siguiente, nadie le había escrito para concretar la hora como hablaron previamente. Cuando llamó le dijeron que habían decidido seguir el proceso sin ella... y sin avisarla.

La generación Z hace ghosting a las empresas

Hace unas semanas, Indeed, una empresa conocida por hacer grandes investigaciones del ambiente laboral gracias a que es una de las mayores páginas de empleo y maneja mucha información, viene con otra información sorprendente: muchos jóvenes no se presentan a las entrevistas de trabajo. Y, lo que es peor, tras ser seleccionados, no van al primer día.

Incluso hay empresas como PathMatch que dan consejos a los empleadores para evitar que sus posibles trabajadores les hagan ghosting. Y es que, las cifras que maneja Indeed muestran que no son casos aislados: realmente la gran mayoría de jóvenes prefiere 'ghostear' que dar la cara.

Un 93% de los jóvenes entrevistados no ha aparecido a alguna entrevista de trabajo y no ha avisado, mientras que un 87% no se ha presentado a su primer día de trabajo, incluso tras haber pasado un proceso de selección y firmado un contrato laboral. Hay que decir que la muestra del estudio no es enorme: 1.500 empresas y 1.500 trabajadores del Reino Unido.

