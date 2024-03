El ghosting ha llegado al trabajo: muchos jóvenes no se presentan a su primer día de trabajo o a las entrevistas laborales

Ya hemos visto muchos estudios que muestran que las nuevas generaciones han venido a cambiar las normas del juego laboral. Por ejemplo, los empleados más jóvenes y también los millenials (que tienen entre 44 y 28 años de edad) se sienten mucho más desvinculados de su trabajo y de su empresa en estos últimos años por diversas razones.

También dicen que a los trabajadores jóvenes son la generación a la que menos les importa el salario, pero valoran mucho otras cosas de una empresa, como poder mantenerse en constante aprendizaje y sentir que cuentan. Al mismo tiempo, no temen exponer las malas prácticas de sus jefes públicamente en redes sociales y priorizan su salud mental.

Ahora, Indeed, una empresa conocida por hacer grandes investigaciones del ambiente laboral gracias a que es una de las mayores páginas de empleo y maneja mucha información, viene con otra información sorprendente: muchos jóvenes no se presentan a las entrevistas de trabajo. Y, lo que es peor, tras ser seleccionados, no van al primer día.

El Ghosting, desde la vida personal a la laboral

Ya sabíamos que hay formas de relacionarse en la vida personal que han cambiado. Hay una palabra que se llama 'Ghosting' y que incluso en España ya lo usamos como verbo: 'Ghostear'. Es cuando estás saliendo con alguien, o has tenido alguna cita con una persona y las cosas no encajan románticamente hablando y en vez de decirlo claramente, una persona decide ignorar a la otra, dejar de responder mensajes... Incluso puede pasar entre amistades.

Pues la Generación Z parece ser que está llevando esta práctica a las empresas: en vez de decirles que han perdido el interés en trabajar en cierto lugar, evitan dar la cara y decir las cosas. Incluso hay empresas como PathMatch que dan consejos a los empleadores para evitar que sus posibles trabajadores les hagan ghosting. Y es que, las cifras que maneja Indeed muestran que no son casos aislados: realmente la gran mayoría de jóvenes prefiere 'ghostear' que dar la cara.

Un 93% de los jóvenes entrevistados no ha aparecido a alguna entrevista de trabajo y no ha avisado, mientras que un 87% no se ha presentado a su primer día de trabajo, incluso tras haber pasado un proceso de selección y firmado un contrato laboral. Hay que decir que la muestra del estudio no es enorme: 1.500 empresas y 1.500 trabajadores del Reino Unido.

Hay que decir que, desde el otro punto de vista, desde el de las empresas, muchas personas podremos decir cómo hemos enviado una candidatura bien elaborada, pasado un proceso de selección para que luego fuera el empleador el que hiciera un buen 'ghosting' a todo el mundo que no fuera el seleccionado.

La razón de los jóvenes para hacer algo como pasar un proceso de selección y luego pasar de la empresa es que muchos alegan que esto les hace "sentirse dueños de su carrera".

No solamente los jóvenes

Aunque la Generación Z es la mayor culpable de esta práctica, no se libra nadie. Boomers, la Generación X y los millennials no están libres de culpa: los datos de Indeed revelan que todo el mundo hace 'ghosting' de vez en cuando.

Y casi la mitad de los encuestados afirma que planea volver a desaparecer, y un tercio considera aceptable hacerlo antes de una entrevista. Sin embargo, a diferencia de la Generación Z, que se siente envalentonada por dejar en blanco a sus jefes, los trabajadores de más edad dicen que se arrepienten después.

Los millennials, por ejemplo, son los más propensos a sentirse ansiosos después de hacer 'ghosting' y les preocupa que este hecho repercuta negativamente en futuras oportunidades.

