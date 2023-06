Hay jefes que prefieren profesionales veteranos, porque "trabajan más duro" que la 'Generación Z'

Hemos visto diversos análisis y estudios sobre lo que una empresa necesita hacer si quiere conquistar a los trabajadores jóvenes para atraer el nuevo talento a sus filas. Por ejemplo, sabemos que si quieres mantener a un millenial o a un Gen-Z en tu empresa debes facilitar que siga aprendiendo; o que hay jóvenes que sienten que el teletrabajo les hace perder contactos y oportunidades de aprendizaje en sus sectores profesionales.

Pues ahora, un nuevo reportaje de The Wall Street Journal ha descubierto que hay empresas que se decantan por buscar profesionales senior porque "quieren gente que trabaje duro" y, parece ser que los profesionales de menor edad no encajan en este concepto. El periódico ha hablado con diversas empresas a este respecto.

Kip Conforti está contratando para un puesto a tiempo parcial en una de las dos estaciones de paquetería que posee en Pensilvania y dice que, aunque durante muchos años apostó por estudiantes jóvenes, dice que se ha cansado porque "llegan tarde a sus turnos, faltan al trabajo a menudo y pasan más tiempo navegando por las redes sociales que charlando con los clientes" y que desde el pasado año ha probado por contratar a personas de mayor edad.

Sobre los profesionales senior dice que "la curva de aprendizaje es un poco más larga", dice, "pero una vez que lo consiguen, es refrescante" porque dice que hacen sus labores, llegan al lugar puntuales y tienen "ética de trabajo" para referirse a que tienen compromiso con la empresa.

Por otro lado, la variedad es importante: "contratar a trabajadores con experiencia tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial", afirma Heather Tinsley-Fix, asesora principal de la AARP para el compromiso de los empleadores. "Cada vez más empresas reconocen también la necesidad de incluir la edad en sus esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión".

Qué pasa con los jóvenes

Este artículo de The Wall Streeet Journal no es la primera investigación que habla de esto. Hay muchas cosas detrás de que una persona joven quiera aguantar las mismas condiciones laborales que alguien de la generación del 'Baby Boom' o de la generación X (estos son los nacidos entre 1965 y 1981).

A pesar de que muchos de ellos acaban de incorporarse al mercado laboral, la Generación Z -los nacidos a partir de 1997- tiene cierta mala fama en la oficina. Según una encuesta reciente de Resume Builder, realizada a 1.300 directivos, tres de cada cuatro coinciden en que es más difícil trabajar con la Generación Z que con otras generaciones, hasta el punto de que el 65% de los empresarios afirman que tienen que despedirlos más a menudo.

Eso sí, una de las razones que dan para esto es porque dicen no tener la libertad, los directivos senior, de hablar como quieren. "Me siento un poco atado en cuanto a lo que puedo y no puedo decir". Una excusa bastante poco profesional al mismo tiempo.

Otras razones que sí son más profesionales es que, alega Alexis McDonnell, una creadora de contenidos que dirigía a empleados de la Generación Z, dice que les cuesta aceptar las jerarquías y que ve cómo cuesta mantener la atención en una sola tarea.

Según el mencionado estudio, de los encuestados que afirman que la Generación Z es la generación con la que es más difícil trabajar, el 34% dice que prefiere trabajar con Millennials, el 30% con GenX y el 4% con Baby Boomers. Para los que prefieren a los Millennials, las principales razones son que creen que este grupo es el más productivo (44%) y tiene las mejores habilidades tecnológicas (42%). Los directivos que prefieren a los GenX es porque creen que son los más honestos (46%) y productivos (42%).

Qué tienen los profesionales senior

"Cada vez son más las empresas que demandan trabajadores mayores", dice el informe de WSJ. Las percepciones de las diferencias generacionales no siempre coinciden con la realidad, pero tres cuartas partes de las personas de 65 años o más afirmaron en una encuesta de Wall Street Journal-NORC sobre los valores de los estadounidenses realizada el mes pasado que el trabajo duro es muy importante para ellos personalmente. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 61% dijo que el trabajo duro es muy importante.

Desde 2012, la AARP (una organización estadounidense sin ánimo de lucro independiente, que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años) pide a las empresas que firmen un compromiso para dar a los trabajadores mayores de 50 años una oportunidad justa en la contratación. Los compromisos aumentaron un 122% el año pasado, en comparación con 2021, según esta organización.

La lista de empresas que se han comprometido cuenta ahora con más de 2.500, entre ellas Bank of America y Microsoft. KinderCare otra empresa que se ha unido a este compromiso, ha afirmado que "este grupo está dispuesto a trabajar en el turno de apertura o a cerrar durante el día, a cubrir las comidas y los descansos o incluso a estar de guardia cuando sea necesario", afirma.

Imagen | Yibei Geng en Unsplash

