Las empresas se quejan de que falta talento. Cuando lo tienen delante, muchas pasan de él o lo maltratan

Mientras que en el mercado, muchas empresas están experimentando que les faltan profesionales que tengan una formación y una experiencia adaptada a sus proyectos, los procesos de selección que muchas compañías llevan a cabo, larguísimos e ineficientes, llevan a que muchas de las mejores candidaturas para una vacante acaben pasando de la empresa.

Si un proceso de selección es largo y parco en comunicación, nadie asegura que el trabajo posterior dentro de la empresa vaya a estar mejor organizado.

Hoy tenemos la historia en primera persona de un profesional que, en un año desempleado, envió 1.200 CV y no obtuvo ningún trabajo de entre ellos. Y el testimonio de una persona que dejó su trabajo por el mal comportamiento de Recursos Humanos antes de arrancar en su puesto.

1.200 CV enviados en un año

Uno de los testimonios que recogemos habla de un profesional tech que, tras un despido, comenzó a buscar trabajo tanto dentro del sector tecnológico como fuera: "Presenté solicitudes para 1200 empleos. Tengo 15 años de experiencia en mi currículum. Nada". Y compara con los procesos de selección en el pasado: "en 2019 conseguí un trabajo en un mes después de solo 10 solicitudes". La persona escribe desde Estados Unidos.

Luego se queja de las respuestas que recibe en Reddit, espacio en el que ha compartido este gran problema. Por ejemplo, le han dicho en muchas ocasiones de enviar el CV a menos trabajos, pero que sea de una forma más exhaustiva en cada postulación. O le dicen que deje de lado la tecnología y que cambie de sector como que, por ejemplo, eche su CV a McDonald's o a Walmart. Y hay incluso gente que le tilda de ser un fracaso.

Por otro lado, hay comentarios que recuerdan que no es algo personal, sino un sistema que lleva a este problema. Por ejemplo, hay un estudio de 2024 de MyPerfectResume que apunta a que el 81 % de los reclutadores admitieron haber publicado anuncios de puestos que eran falsos o que ya estaban cubiertos... El 25 % afirmó que los trabajos fantasma ayudaban a las empresas a evaluar qué tan reemplazables eran sus empleados, mientras que el 23 % dijo que ayudaban a que la empresa pareciera más estable, aunque en la práctica tengan las contrataciones congeladas. De las ofertas fantasma hemos publicado este informe en Genbeta que merece la pena leer.

Otro informe condenatorio de 2024 de Resume Builder decía que había empresas los publicaban específicamente para que sus empleados se sintieran reemplazables. También hicieron anuncios para engañar a los empleados agotados por su exceso de trabajo haciéndoles creer que se contrataría a más personas para aliviar su carga de trabajo.

Aceptó un empleo y lo rechazó por el mal trato

Otra persona comparte también en Reddit que aceptó un empleo en una agencia de acogida. "Acepté el puesto asumiendo que su departamento de Recursos Humanos se pondría en contacto conmigo al día siguiente".

Y prosigue explicando que "afortunadamente, no avisé en mi trabajo de que me iba, ya que su departamento de Recursos Humanos no se puso en contacto conmigo hasta una semana después de mi aceptación verbal. Cuando la representante de Recursos Humanos me llamó, expresó su desdén por el hecho de que el gerente de contratación me hubiera extendido la oferta sin consultarle y, como tal, solo tenía un día para completar todo lo que había que hacer".

Le pedían que, en un solo día, fuera a otra ciudad a dos horas de distancia para que le hicieran un examen físico y tomaran sus huellas dactilares (ella pidió hacerlo más cerca o que, por lo menos, le abonaran los gastos de gasolina y estas peticiones fueron denegadas).

También tuvo que completar un largo informe de verificaciones de antecedentes. Tuvo que imprimir, firmar y escanear un montón de formularios porque no aceptaban una firma virtual. En general dice que fueron muy groseros y que decidió rechazar el puesto.

Imagen | Foto de The Jopwell Collection en Unsplash

