Un CEO se queja de un joven que no quiso hacer un test de 90 minutos en su proceso de selección para un trabajo. Le llueven críticas

Un solicitante de empleo de la Generación Z se negó a realizar una tarea de 90 minutos durante el proceso de selección para una vacante en una empresa porque le “parecía mucho trabajo” y el director ejecutivo que se quejó de ello públicamente está siendo criticado en redes.

Ya hemos visto que hay procesos de selección que son interminables y hartan a mucha gente. Un empleador desató un intenso debate después de quedar sorprendido que un solicitante de empleo joven se negara a hacer una prueba de contratación porque le "parecía mucho trabajo". El hombre lo contó en su cuenta de X y le llueven críticas.

Como recuerda Fortune, hoy en día, a menudo se espera que los solicitantes de empleo demuestren que son los candidatos perfectos para el puesto a través de rondas aparentemente interminables de entrevistas, pruebas de aptitud y presentaciones.

El CEO se queja

El director ejecutivo, que se hace llamar M. Stanfield en la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, admitió que inmediatamente descartó a este posible empleado, después de que se negara a realizar una prueba de temas financieros.

Su post dice:

Yo: realmente disfruté la llamada. Por favor, vea el test de modelización financiera adjunto

Solicitante Gen Z: esto parece mucho trabajo. Sin saber en qué punto del proceso me encuentro, no me siento cómodo pasando 90 minutos en un Excel.

Yo:... bueno... ahora puedo decirte en qué punto te encuentras.

Stanfield, que se ha negado a confirmar el nombre de su empresa, pero le dijo a Fortune que este tipo de pruebas son bastante comunes en su industria, ya que se utilizan para identificar el nivel de habilidad de los posibles empleados. Según sus palabras: "Si quieres que te contraten como analista de inversiones, al menos en mi fondo, debes demostrar tu capacidad para analizar una inversión".

Le llueven las críticas

Ahora bien, explicar que está rechazando a un joven que busca empleo porque no quiere realizar un trabajo no remunerado no fue bien recibido. "Si no puedes pagarle a una persona por su trabajo, no eres el empleador adecuado", escribe una persona. “El solicitante tiene razón”, añade otro. “A menos que ofrecieras compensar esos 90 minutos".

Algunos acusaron al gerente de contratación de tener una “mentalidad boomer”, mientras que otros compartieron sus propias experiencias de pasar horas fuera del trabajo en pruebas posteriores a la entrevista solo para ser engañados por el empleador.

En su defensa Stanfield, insistió en que habría "pagado con gusto y probablemente contratado" al joven si le hubieran dicho: "dame 1.000 dólares y analizaré este problema con detalle".

