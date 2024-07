"Este es el mejor formato currículum que he visto". Resultó ser todo lo contrario, y 'ATS' es el término que lo explica

Aidnes Sánchez es una "asesora para talentos" que ha compartido una información clave en su perfil de X para las personas que están buscando trabajo.

A menudo en Genbeta vemos fórmulas de hacer un buen curriculum; cómo responder en una entrevista de trabajo para brillar y lo que debes evitar para no ser eliminado del proceso de inmediato; o cómo entender en la misma entrevista que el ambiente de trabajo de una empresa puede ser muy tóxico.

Hoy vamos a conocer un término básico que el personal de recursos humanos usa en sus procesos de selección. Es una tecnología que muchas personas no conocemos pero que es básica a la hora de seleccionar las mejores candidaturas. Se trata del ATS.

Todo comenzó con esta usuaria diciendo que este es el mejor CV que ha visto. Muestra, como se puede ver en la imagen, un currículum que arranca con el nombre, título, un resumen de la persona (un contexto sobre su experiencia profesional, sus habilidades relevantes y sus logros clave) y luego tiene dos columnas.

En un lado la formación y educación y en otra columna más ancha la experiencia profesional. Sánchez dice que este formato tiene un grave error porque no se ajusta a los programas de software ATS.

ATS y por qué tenemos que conocerlo

Explica la experta que un CV tiene un error importante cuando "no está optimizado para los sistemas ATS, que son los que hoy día revisan y califican todo lo que envías al postular a trabajos". Además, Sánchez comparte el ejemplo de un currículum hecho estupendamente de cara a estos sistemas.

Son las siglas de "Applicant Tracking System" y permiten a reclutadores y empresas filtrar las postulaciones para obtener información estandarizada. Ya hemos visto en Genbeta que este es el software que utilizan las empresas para gestionar las ofertas de empleo que se publican, entrevistas o contrataciones. Los ATS hacen mil cosas, como enviar los típicos emails de 'tu candidatura ha sido rechazada'.

De todos modos, Aidnes Sánchez también alerta de que hay muchísimas personas aplicando masivamente con sistemas AI y eso ha llevado a que los ATS son más estrictos al filtrar y ayudar a las empresas a calificar a los potenciales empleados.

Qué falla de este CV

Vamos a entender cuál es el error del CV, de acuerdo a la experta. Lo más importante, "a menos que un ser humano lea tu CV, la división en columnas puede hacer que te filtren de manera automática" para que sea un 'no'. Y es que muchas veces este software no lee por columnas, sino en línea. Por tanto va a mezclar la información de los estudios con la experiencia de forma que no se va a comprender.

La propuesta alternativa es hacer CV que sean mucho menos vistosos, pero prácticos de cara al mencionado software. El ejemplo que ella propone "es sencillo y para un filtro automatizado, es super fácil de leer". La idea consiste en dejar de lado los diseños bonitos e ir al grano. Comenzar con el nombre y los datos de contacto, seguir con el título de tu experiencia profesional e indicarla por líneas bien diferenciadas, seguir con los estudios y la formación... pero siempre ha de quedar claro cada datos indicado, separado por guiones.

Alguien le replica

Sánchez no ha tenido la última palabra (raro en X, la antigua Twitter, la red de los constantes 'zascas'). Martin Kiperszmid, programador la ha corregido diciendo que un ATS no funciona así. Sino que, más bien, es un sistema para mantener el seguimiento de las postulaciones.

Por ello, su objetivo es ver en qué etapa del proceso se encuentra el candidato, mantener un seguimiento y contacto con el candidato ( para ello, puede enviar mails y demás automaticamente) o para que todos los entrevistadores puedan dejar notas y puntuar una candidatura. En resumen, agilizar un proceso de selección.

Sí que afirma que muchos ATS tienen una IA pero, según él, las IA lo que hacen es agarrar palabras de un CV y las compara con la descripción del puesto. De acuerdo con este programador, estos programas nunca rechazan.

También es cierto que lo que dice una persona no contradice a lo que diga la otra. Puede haber diversos programas de ATS que las empresas usen y cabe la posibilidad de que Sánchez conozca empresas con software que sí rechace candidaturas.

Imagen | Foto de Amy Hirschi en Unsplash