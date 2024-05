Tras ser despedida, acabó hackeando su currículum con IA para conseguir entrevistas de trabajo. Así de fácil lo hizo

En Genbeta hemos hablado en varias ocasiones de las herramientas que permiten realizar o mejorar tu currículum por medio de la inteligencia artificial. Sitios web como Kickresume o Resume.io, entre otros, pueden llegar a facilitarnos ampliamente la búsqueda de trabajo mediante la optimización automática de nuestro currículum. Si bien no son herramientas completamente autónomas y requieren de nuestra mano para corregir y elaborar un cv de forma precisa y válida, son opciones que nos pueden servir de apoyo para conseguir elaborar un currículum de primera.

Ante esta nueva oleada de herramientas con inteligencia artificial generativa, son muchos los que aprovechan sus bondades para agilizar todo tipo de procesos. Ocurre lo mismo en lo que respecta a los currículums. El medio El Periódico de España cuenta la historia de una mujer de 34 años que, tras tres años cubriendo puestos de responsabilidad en una empresa tecnológica, haber formado parte de un ERE y quedar en la calle, decidió decantarse por una de estas herramientas para optimizar su currículum mediante IA.

Así nos puede ayudar la IA para crear currículums

La persona, que no reveló su nombre, asegura que podemos encontrar muchos creadores de currículums con IA hoy día. “Basta con buscar "cv builder ai" en Google para encontrarlas.,” comentaba. La que usó fue precisamente Resume.io, la cual te permite introducir tu Linkedin o tu currículum, introducir el enlace de la oferta, y la herramienta te dice si cumples con los ATS.

ATS es un acrónimo de ‘Applicant Tracking Systems’, y es básicamente el software que utilizan las empresas para gestionar las ofertas de empleo que se publican, entrevistas o contrataciones. “Son como un CRM (software para la gestión de clientes) pero para equipos de recursos humanos. Todas las empresas tienen uno. Los ATS hacen mil cosas, como enviar los típicos emails de 'tu candidatura ha sido rechazada'. Pero han empezado a meter cribados de candidatos porque ahora hay mucha gente que envía su currículum masivamente, que incluso hace las cartas de motivación con ChatGPT. Como se ha multiplicado la gente optando a puestos, ha habido que crear nuevos filtros," comenta Pedro Torrecillas, fundador y exCEO de Circular, al medio.

La herramienta, de esta manera, permite así buscar una manera para optimizar el currículum en base a las palabras clave y determinados filtros que usan los ATS. Así es más fácil crear un currículum orientado y estructurado a ese puesto de trabajo en concreto.

"Es lo que está ocurriendo ahora. Yo no sé qué empresas lo tendrán o no, pero sí veo ofertas en las que pone 'tu CV lo leerá un humano'. Y eso es porque muchas usan software que escanea los currículums buscando las palabras clave", afirmaba la candidata. "En teoría, si tienes la experiencia ideal, tu currículum tendría que incluir las palabras clave... pero no necesariamente. Pues esto te ayuda. Hay gente que dice: 'me han rechazado a las tres horas de enviar el currículum, ¡es imposible que se lo hayan leído!'. Claro, es que no se lo ha leído nadie. Simplemente, no tienes lo que están buscando".

Otras opciones que el usuario tiene al alcance de la mano son los generadores de nubes de palabras ‘word cloud generator’ y la ayuda de ChatGPT. Con estos generadores puedes extraer las palabras clave que se mencionan en la oferta de trabajo y luego elaborar un currículum con ChatGPT en el que se incluyan dichas palabras clave.

Según cuenta esta candidata, paga 20 euros al mes por la versión premium de la herramienta, la cual también tiene siete días gratis de prueba. Además de ayudarle para saber si pasa los filtros de los ATS, también es una opción para no partir de cero en las cartas de motivación.

"Primero me generó un resumen como el que generaría un ATS; después, me dijo que ponía demasiados puntos sobre qué había hecho en lugar de qué había conseguido. En vez de decir que 'fui responsable de gestionar las métricas clave' debería decir que 'gracias a analizar las métricas clave, conseguí un incremento del 20% de un determinado objetivo'. Y lo que fue terrible: que me dijera que para tener nueve años de experiencia, mi currículum me infravendía".

Según cuenta esta persona, tras utilizar la plataforma y adaptar su currículum y carta de motivación a cada puesto de trabajo, la candidata ha conseguido cuatro entrevistas de trabajo de catorce enviadas. Dice que lo siguiente será utilizar la IA para practicar con las entrevistas.

Si bien estas herramientas pueden ser increíbles a la hora de optimizar nuestro currículum, hay que tener en cuenta que, para no pasar por alto nada, debe haber también un esfuerzo de supervisión y corrección por nuestra parte.

