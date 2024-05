Clonar la voz y el rostro de los difuntos con IA para crear avatares: en China es una tendencia cada vez más popular

En los últimos años hemos visto grandes avances dentro del terreno de la inteligencia artificial generativa. A pesar de que ChatGPT fue la herramienta con la que se comenzó a popularizar el uso de chatbots en nuestro día a día, existen multitud de herramientas basadas en complejos modelos de lenguaje para todo tipo de propósitos.

China sigue buscando la manera de hacer frente a los productos de OpenAI por medio de sus propias startups. Se conoce que ya hay cientos de empresas chinas buscando conseguir la fórmula del éxito de OpenAI para liderar la carrera de la IA. De momento, empresas como Baidu, iFlytek, Tencent o Alibaba son algunos de los gigantes chinos que están al frente en el desarrollo de aplicaciones similares a ChatGPT, aunque hay otro propósito que está cobrando cierta popularidad en China: “revivir” a los muertos mediante la IA.

Crear avatares de difuntos con IA, una tendencia cada vez más popular en China

Si bien las tecnologías basadas en inteligencia artificial nos han ofrecido aplicaciones para generar texto, imágenes y vídeos, también nos proporcionan formas para transcribir, e incluso clonar voces de otras personas. Esto último es la clave de varias empresas en China para dar vida a familiares fallecidos. La idea es utilizar voces clonadas y personalizar la apariencia de los bots para asemejarse lo máximo posible a cualquier persona.

Crear avatares personalizados es una de las tendencias más populares dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay empresas en China que se dedican a hacer esto mismo, pero con la apariencia de personas difuntas, haciendo que los familiares puedan, de una forma completamente distinta, ponerse en contacto con ellos.

Usuarios en Internet han compartido muchas historias acerca de cómo entrenan a ChatGPT para hacer que se parezcan lo máximo posible a algunos de sus familiares. Además de ello, hay empresas que se dedican a esto. En Taiwan una startup lanzó recientemente una app para crear avatares de mascotas fallecidas. Otra startup en Estados Unidos, HereAfter, permite preservar ‘la memoria de las personas tras la muerte’, mediante el uso de grabaciones de sus memorias.

Sin embargo, esta práctica está comenzando a ser especialmente popular en China. Y es que los avatares de IA son una alternativa allí para aquellos que han perdido a sus seres queridos y quieren conectar de alguna manera con ellos.

Con el fin de buscar consuelo, los videntes online y los chatbots con IA han comenzado cada vez a ser más populares entre las personas en China. Ting Guo, profesora de cultura y estudios religiosos en la Universidad de Hong Kong, contaba al medio Rest of the World que el control que ejerce China sobre la religión ha hecho que muchos se queden sin opciones en lo que a explorar el espiritualismo y otras religiones se refiere. Además, comenta que China carece de recursos públicos disponibles para el duelo, por lo que estas alternativas son algunas de las pocas con las que cuentan sus ciudadanos.

La ideología de Estado oficial en China es el ateísmo. La mayoría de las personas allí no se identifican con ninguna religión. Solamente las organizaciones religiosas autorizadas por el Estado pueden operar en China. Sin embargo, a título personal, cualquiera puede practicar costumbres populares, como la quema de ofrendas de papel para conmemorar a los muertos.

Por ello mismo, muchas personas en China recurren a sitios web donde pueden adquirir chatbots personalizados con la apariencia y voz de los difuntos. Estos sitios suelen ofrecer el servicio por unos cientos de dólares. De hecho, una funeraria del país, Fushouyuan, comunicó en un evento que está trabajando en una opción para que los difuntos puedan aparecer como avatares de IA. Otros creadores independientes han difundido vídeos generados por IA de cantantes fallecidos y actores para promocionar estos servicios.

Las herramientas para realizar esto no distan mucho de algunas de las que hemos hablado aquí. Arthur Wu, líder de producto en una empresa de Pekín, lanzó precisamente un negocio similar mediante Ernie, el chatbot de Baidu similar a ChatGPT y ElevenLabs, la plataforma para generar voces. Wu puede crear bots de difuntos si los usuarios les ofrecen grabaciones de estas personas y sus fotografías.

Este servicio ya ha atraído a más de 2.000 personas según el medio Rest of the World. De hecho, hay quienes incluso utilizan este servicio para fingir la muerte de seres queridos, según cuenta Wu al medio. Además, comenta que deben monitorizar los chats para asegurarse de que los chatbots no dicen nada que pueda causar daño emocional a los usuarios, ya que existe el riesgo de que se promuevan las ideas suicidas con frases como “Te esperaré en el cielo”.

“Si no pasas página, puede ser muy doloroso. Estos bots pueden impedir que las personas reanuden su vida,” afirmaba Nathan Mladin, investigador del grupo de expertos cristiano Theos con sede en Reino Unido. Según Mladin, a las personas “les cuesta asimilar la idea de que la muerte es definitiva”. Por ello mismo, “si existe una tecnología que conecte con ese rechazo emocional a aceptar la muerte, la aceptarán,” continuaba Mladin.

En China hay quienes incluso están preparando sus propios chatbots para cuando dejen de vivir. Lin Zhi, que ejerce un negocio de avatares de IA en Shanghai, ha estado entrenando un chatbot impulsado por GPT mediante la subida de textos sobre sus rutinas diarias, pensamientos, conversaciones con otras personas y más. De esta manera, podrá entrenar un chatbot para darle vida de forma mucho más precisa cuando se requiera.

Como estos ejemplos hay muchos. Y es que la IA le ha dado esperanzas a muchas personas para conectar con sus seres queridos. Sin embargo, no hay que olvidar que todos estos remedios son completamente artificiales y muy dañinos si la persona acaba disociando entre la vida pasada de su difunto familiar y las experiencias que puede llegar a generar el chatbot.

