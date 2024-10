El mercado laboral estaba muy mal. Llegaron los rechazos automáticos a entrevistas y lo han puesto peor: ahora es más cruel

En Genbeta analizamos a menudo con estudios y casos prácticos la situación del mercado laboral. Algo llamativo es que, aunque las empresas necesitan talento que encaje con sus necesidades, muchas veces los procesos de selección se hacen tan largos y absurdos que hay expertos que afirman que eso lleva a muchos candidatos a perder el interés y las empresas pierden a la gente más valiosa en ese camino.

Un grave problema que están viendo las personas en busca de nuevas oportunidades laborales son los procesos automatizados aunque ni siquiera están bien hechos y hacen el proceso más cruel. Hay gente que, incluso, ha sido rechazada por un correo automático mientras todavía estaba llevando a cabo una entrevista en persona.

Hoy, la protagonista de la una nueva historia demuestra lo absurdo de este tipo de procesos que no están bien cuidados. Y, cómo, además, pueden ser muy dañinos para la autoestima de las personas. Una mujer que tiene un negocio de venta de software para Recursos Humanos fue rechazada por tener poca experiencia. Y, lo peor, es que la empresa que la rechaza es clienta de sus herramientas de software.

"Este mercado laboral es una tortura"

Una profesional echó su solicitud a una vacante en una empresa tecnológica de tamaño medio. Ella misma vendió una solución de RRHH a su director de este departamento y tuvo varias reuniones con él y otros gerentes del departamento. De hecho, la empresa sigue siendo cliente.

En el proceso de selección, para rechazarla, recibió un mail automatizado, a pesar de conocer bien a los gerentes de recursos humanos, que decía: “No tienes una sólida experiencia en la industria del software, por lo que no podemos considerar tu solicitud.”

La persona que describe la historia en un foro de Reddit afirma que recibe muchas de estas negativas automatizadas, ya que está en el mercado laboral y normalmente no se las tomo a pecho, pero esta le afectó. Y sugiere alternativas más amables como explicar que otras candidaturas se alinean mejor con el puesto.

Según sus palabras: "Este mercado laboral es una tortura. Considera que tienes suerte si tienes un trabajo. No es que sea suficientemente degradante que te rechacen, tienen que decirte que no tienes una experiencia sólida ".

Las empresas no leen los CV

Además de su testimonio, es llamativo que muchas personas aseguran haber tenido experiencias similares y que están convencidas de que muchas empresas simplemente no leen los CV y luego, cuando cubren la vacante, simplemente envían estos mails generales que dan razones absurdas para rechazarlos.

Alguien explica que le dijeron que no estaba cualificado para un trabajo de cajero con salario mínimo cuando tiene 8 años de experiencia y 2 como supervisor de caja.

Otra persona con 20 años de experiencia en su sector también recibió uno de estos mensajes automáticos diciendo que "no tenía ninguna experiencia en el sector". Y aclara que no le importaría si pensaran que no se alinea con lo que quieren, pero le pareció muy mal que digan que lo rechazan por algo que es falso.

Otra persona cuenta su historia con un bot online en el proceso de selección: "solicité un trabajo a través de un sitio web de empleo de terceros y, al hacerlo, me apareció un gran recuadro morado que decía que tenía un 0% de las habilidades requeridas. Las tenía todas".

Imagen | Foto de Luis Villasmil en Unsplash

En Genbeta | Meta y Google necesitan recortar plantilla y recurren a nuevos métodos: así son los despidos y la contratación silenciosa