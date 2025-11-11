La generación Alfa está creciendo rodeada de tecnología. Según sus profesores, esto afecta a habilidades vitales muy básicas

Los jóvenes adolescentes de hoy no son generación Z, sino Alfa y son, en su mayoría, personas criadas por la generación milenial. Dentro de muy pocos años, algunos ya comenzarán a entrar a un mercado laboral que no está ni siquiera logrando adaptarse a las necesidades de la Gen Z para integrar sus habilidades y su talento. Incluso hay expertos que han hablado de la necesidad del mercado laboral de romper esta tendencia y anticipar ya cómo adaptarse a la 'Gen Alpha' con visión de un futuro cercano.

Al mismo tiempo, hay que comprenderlos. Son la primera generación que, siendo aún niños, se enfrentan a un mundo donde la inteligencia artificial, los deepfakes y la desinformación mezclada con noticias verídicas provocan una enorme confusión. Si confunde a los adultos, más aún a menores de edad. Y hay profesores preocupados porque el amplio uso de dispositivos y de IA para muchas actividades diarias les esté afectando en el desarrollo de habilidades básicas del ser humano.

En un hilo de Reddit, en un canal para profesores y profesoras, un profesional del sector quiere consultar con sus colegas sobre cuál es la habilidad práctica con la que tus alumnos tienen más dificultades y ahí se abrió un importante "melón".

Las habilidades básicas que se pueden perder

Llevar la contraria a sus pares. Quien plantea la pregunta tiene tres asuntos que le preocupan: cómo a sus alumnos les cuesta resistir la presión de grupo; manejar conflictos o acoso escolar: y tomar la decisión correcta cuando los amigos fomentan la equivocada. Sobre este tema, otro profesor considera que, al no atreverse a resistir la presión de grupo, ve a muchos jóvenes con problemas de defender a sus compañeros de que sufren acoso. "Ven cómo se produce el acoso delante de ellos, pero no dicen nada para apoyar a la víctima. Me gustaría que algunos de estos chicos defendieran mejor a sus amigos".

A este respecto cabe mencionar una investigación realizada en Holanda que mostró que cuando los adolescentes no están rodeados de teléfonos se muestran más libres y espontáneos al no correr el riesgo de ser grabados y posteriormente expuestos a través de algún chat y por ahí pueden ir los tiros que no fomenta que los jóvenes se quieran mostrar contrarios a sus pares.





Hablar en público. Otro docente ve que sus alumnos y alumnas tienen mucho problema a la hora de tener que hablar en voz alta delante de otras personas. Ve que están perdiendo "la capacidad de desenvolverse con cierta soltura al hablar en público" y dice asustarse por "la cantidad de niños que se bloquean por completo cuando se les pide que se pongan de pie frente a la clase y hablen durante dos minutos". A esto, otros profesores han contado que sus alumnos adolescentes se han puesto a llorar cuando les pidieron pronunciar una letra en voz alta de un idioma extranjero por la vergüenza que sentían de hacerlo.

Simplemente hablar cara a cara. Más allá de hablar públicamente, otro explica que ve problemas en sus alumnos para comunicarse con otras personas si no hay un dispositivo electrónico y un chat o una red social por el medio. Sobre esto, incluso hemos visto hay miedo de que sus predecesores, la Gen Z, esté perdiendo una de las habilidades más inherentes a las personas, la comunicación cara a cara. Diversos son los docentes que ven que sus alumnos, además, no saben mantener contacto visual con un adulto en una conversación del día a día.

La paciencia. Otros docentes hablan de sus estudiantes abandonando tareas u objetivos si no dan resultados de manera inmediata. "Tengo alumnos que, al terminar el examen, me preguntan inmediatamente qué nota han sacado. O durante el examen me hacen preguntas y se quedan perplejos cuando les digo que no se permiten preguntas", explica una profesora. Y otra persona opina que es porque "ahora hay pocas cosas que sean difíciles". Por ejemplo, otras generaciones mayores, si queríamos escuchar un nuevo lanzamiento musical teníamos que esperar a que saliera por la radio esa canción a la hora que saliera, estando pendientes y a la espera. Con internet, "escribes el nombre de la canción y le das al play".

Resolver problemas básicos. Otro profesor ha observado que algunos de sus alumnos y alumnas no resuelven problemas básicos por no preguntar. "Ante el menor desafío o incertidumbre, se bloquean por completo. Pueden quedarse sentados durante 90 minutos sin poder escribir en vez de pedirle un lápiz a un compañero si han olvidado llevarlo".

Aceptar críticas. Para otro profesor, la generación Alfa con la que trabaja a diario, tiene problemas para aceptar críticas constructivas de los adultos.

