Despedido por descansar mucho: el caso de un teletrabajador que tenía su teléfono controlado por la empresa

El control de los teletrabajadores siguen estando presentes en muchas historias que llegan finalmente hasta los tribunales. En un nuevo caso que ahora ha visto la luz, un trabajador el cual tenía controladas las llamadas que realizaba fue despedido por tomarse demasiados descansos a lo largo de la jornada laboral. Pese a que intentó lucharlo en los tribunales, al final se ha confirmado la primera sentencia.

Esta sentencia se pronunció el pasado 9 de mayo, reconociendo que este trabajador sobrepasaba ampliamente los tiempos de descanso que estaban estipulados en su descanso. Y esto es algo que se puso de manifiesto debido a que se tenían que realizar todos los descansos de manera visual.

Despedido por descansar demasiado

Debido al inicio de la pandemia por COVID-19, muchas empresas se vieron obligadas a recurrir al teletrabajo. Esto hizo que con este caso la empresa firmara un nuevo acuerdo con el trabajador, donde se estipulaban 10 minutos de descanso al día, y 7 u 8 pausas visuales de cinco minutos. Además, también se recogía la autorización obligatoria para poder monitorizar y auditar las llamadas para valorar los datos productivos del trabajador. Era tal el control, que el empleado debía solicitar autorización para hacer una llamada saliente, justificándola.

Fue en septiembre cuando la empresa detectó que los descansos del trabajador estaba superando con creces lo estipulado. Al momento se le dio una advertencia de lo que estaba ocurriendo para que se terminara corrigiendo, pero el trabajador siguió con una actitud similar en la que se tomaba al parecer demasiados descansos durante su jornada laboral.

Y aunque trató de corregir que esto no era un despido disciplinario, lo cierto es que los tribunales han dado la razón a la empresa. La prueba que finalmente ha inclinado la balanza hacia ellos ha sido la advertencia que le hicieron por escrito y que parece ser no terminó de acatar al seguir con una actitud similar.

Pero la pregunta que se puede hacer cualquiera en estos casos es si hubiera ocurrido lo mismo si no fuera un teletrabajo. Hemos visto en las últimas semanas como han surgido numerosas historias acerca del control milimétrico que se realiza de los trabajadores. Tanto en sus llamadas como en los tiempos que se toman en descanso, estando totalmente cronometrados.

Esto es algo que también ocurre en los PC de los teletrabajadores, los cuales están en muchos casos completamente monitorizados. De esta manera, no se puede tomar ni un minuto de mirar una página web de ocio o de noticias, ya que se podría considerar que no estás trabajando en horarios. Al final lo que se trata aquí es la desconfianza que pueden tener los empleadores de sus empleados, y recurren a estos métodos, aunque no sean completamente éticos.

Fuente | Consejo General del Poder Judicial

Vía | E&J