Esta CEO ha despedido masivamente con un mail tan frío que parece escrito por una IA como ChatGPT

A finales de 2021 nos sorprendió la noticia de que el CEO de la fintech Better.com citó a 900 de sus empleados a una reunión de Zoom y los despidió en un minuto. Su CEO, Vishal Garg dijo a sus trabajadores: "si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Tu empleo aquí se ha terminado, con efecto inmediato". Aquello que sorprendió por sus formas poco éticas ha pasado a extenderse.

Tras ver formas de despido muy frías incluso en empresas muy conocida hoy tenemos un nuevo capítulo de estas macabras historias. La empresa PagerDuty, firma estadounidense de computación en la nube que se especializa en una plataforma de respuesta a incidentes SaaS, ha despedido a parte de su plantilla con un mail frío y que parece escrito por la inteligencia artificial ChatGPT.

El despido afecta al 7% de los trabajadores de la firma. Fue Gergely Orosz (conocido por filtrar valiosa información de Twitter desde que Musk llegase a sus oficinas y arrancase la sangría de despidos, como lo del mail enviado por el magnate a sus trabajadores sobre si querían trabajar mucho y muchas horas o una notificación de madrugada de una revisión de código), quien ha analizado esta carta de despidos.

The most tone-deaf layoff email I read so far was written yesterday, and it comes from PagerDuty CEO Jennifer Tejada.



The email is vey long, and feels like it was written by an AI that took all the phrases that people usually say, and put it one long email.



See for yourself: pic.twitter.com/TX6ntwObjE