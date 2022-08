Los desarrolladores de grandes empresas se concentran peor que los que trabajan en las pequeñas. La razón: tienen muchas reuniones

Los desarrolladores de software pasan de media un tercio de su semana en reuniones, según los datos recogidos por la aplicación de gestión del tiempo Clockwise. Y otro dato que nos interesa es que las empresas grandes tienen más reuniones, lo que afecta a su productividad.

Este estudio de Clockwise ha sacado sus conclusiones de 1,5 millones de reuniones registradas por su plataforma en el transcurso de 12 meses (hasta mayo de 2022). Recopila información de las dinámicas de trabajo de 80.000 desarrolladores en 5.000 empresas.

Un ingeniero o ingeniera de software medio pasa 10,9 horas a la semana en reuniones, y tiene 19,6 horas de tiempo de "concentración". Cuando hablamos de "tiempo de concentración" la empresa habla de que el profesional tiene dos o más horas libres para concentrarse en el trabajo.

Las seis horas restantes se clasifican como "fragmentadas", lo que hace referencia a los huecos en el horario entre las reuniones que ofrecen pocas oportunidades para volver a completar una tarea. Respecto a esto, hay otra investigación que concluye que se tarda unos 23 minutos en volver a concentrarse después de una interrupción (y las reuniones son a menudo la causa del cambio de contexto que distrae a los trabajadores del trabajo productivo).

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

A más tiempo de concentración, más productividad

El informe de Clockwise también destacó la importancia del tiempo de concentración para la productividad final. Según una encuesta realizada a 150 directores de ingeniería de software, un 90% correlacionan el tiempo de concentración con la productividad. Y cerca de 8 de cada 10 afirma que esto también reporta mejores ingresos a una empresa.

A medida que las empresas crecen, los equipos de ingeniería tienen más reuniones. De media, los ingenieros de pequeñas empresas (esto se refiere a quienes tienen entre 1 y 249 empleados y empleadas) pasan 9,7 horas a la semana en reuniones, lo que supone 3,2 horas menos de reuniones que quienes trabajan en grandes empresas.

El tiempo de concentración desciende de 22,5 horas semanales en las pequeñas empresas a 16,9 horas en las grandes. Las empresas de mayor tamaño dependen de las reuniones para tomar decisiones. Cuanto más grandes son, más decisiones se requieren, y eso lleva a más reuniones, o esa es la idea aunque Clockwise afirma que no siempre "tiene por qué ser cierto, pero así es como se suelen hacer las cosas".

Las reuniones son importantes, pero Dan Kador, vicepresidente de ingeniería de Clockwise afirma que es importante encontrar un equilibrio adecuado. "Es importante que los equipos se reúnan para discutir cosas y asegurarse de que todos están de acuerdo, pero a menudo las reuniones se programan a intervalos regulares, incluso si no son necesarias".

Es decir, que la práctica de hacer una reunión cada x tiempo, aunque no haya nada que tratar puede ser contraproducente. En estos casos, en muchas ocasiones, "aunque no haya nada que discutir, la reunión tiene lugar de todos modos. Y algunos organizadores de reuniones se sienten obligados a agotar el tiempo previsto". Y recuerda el informe que esto aplica a profesionales de otros ámbitos, no solo a desarrolladores.

Los desarrolladores jefe pasan aún más tiempo reunidos

Los desarrolladores, como sucede en muchos otros gremios, pasan más tiempo en reuniones a medida que ascienden en su carrera y se convierten en directivos. Concretamente, siete horas más a la semana de media, según Clockwise.

Con esto, tenemos que el tiempo de concentración desciende notablemente en el caso de los gerentes. Sobre esto, tenemos otros estudios que muestra cómo, con el teletrabajo, las constantes notificaciones reducen también la productividad.