La Generación Z tiene el cerebro patas arriba por la técnica comercial de una aplicación... educativa

Una de las aplicaciones móviles más populares entre la Generación Z es un servicio educativo que probablemente ya conozcas y se ha identificado que uno de sus grandes fuertes, además del servicio que ofrece, es una muy buena estrategia de marketing. Las personas que nacieron entre 1997 y 2012 está encantada con Duolingo.

Se trata de una start-up americana que nació en el año 2011, y que ofrece a sus usuarios cursos para aprender idiomas varios a través de su aplicación móvil. Y resulta que es un éxito entre los miembros de la Generación Z.

Por quinto trimestre consecutivo, Duolingo anunció ganancias crecientes: durante el segundo trimestre de 2024, la compañía obtuvo una ganancia neta de 24,4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 500% respecto al mismo trimestre de 2023, todo según las informaciones aportadas por el CEO de la empresa, Luis von Ahn que es un hombre nacido y criado en Guatemala.

La descarada estrategia de marketing

Según varios expertos, el éxito de Duolingo se debe en gran medida a su estrategia de marketing. La plataforma es particularmente conocida por las notificaciones que envía a sus usuarios cuando abandonan la aplicación, haciéndolos sentir culpables por no ser lo suficientemente activos. Y contra todas las expectativas, parece funcionar bien para los miembros de la generación Z.

Brian Honigman un consultor de marketing, explicaba para Business Insider que la juventud aprecia aplicaciones "que se parezcan a una persona" y, en este sentido, afirma que "Duolingo hace un excelente trabajo intentando distinguirse de otras marcas".

Además, Duolingo sabe integrarse en las obras de la cultura pop: su mascota apareció el año pasado en la película Barbie. El artículo de Business Insider califica a Duolingo como la aplicación más "borde" o "cruel" (usa la palabra mean), del mundo y afirma que somete a sus usuarios a un "chantaje emocional" que a la generación Z le encanta. La app no solo va recordando a la gente su pereza por no seguir aprendiendo el idioma que querían aprender, sino que incluso el icono en la pantalla, va cambiando de aspecto cuando una persona deja de lado sus estudios.

"Los detractores pueden odiar las reprimendas de Duolingo, pero la mayoría de las veces, la base de usuarios de la empresa, en su mayoría menores de 30 años, las acepta con entusiasmo" y los expertos en marketing dicen que es parte de la magia del marketing para atraer a la juventud."

