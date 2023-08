Con esta web de Google podrás aprender a pronunciar inglés gratis: te escuchará hablar y corregirá si lo haces mal

A día de hoy aprender inglés es realmente importante desde que se es pequeño para poder enfrentarse a un mundo laboral realmente competitivo, y también para viajar sin problemas de comunicación. A día de hoy son muchos los cursos online que existen para poder enfrentarse al inglés como por ejemplo los que ofrece la propia Unión Europea.

En esta ocasión hemos podido encontrar una herramienta que ha sido desarrollado por la propia Google con inteligencia artificial. Su misión primordial es que los más pequeños de la casa pueda aprender a hablar inglés o español. Pero también puede ser usado por los más mayores que tienen un nivel bajo y quieren comenzar a leer en voz alta y corregir su pronunciación.

Una herramienta que escucha como pronuncias el inglés y lo mejora

La herramienta en cuestión se aloja en la página web readalong.google.com y actualmente está en fase beta, aunque con un buen funcionamiento. Como decimos, la ambientación está pensada para aquellos más pequeños pero al final a cualquiera le puede terminar siendo de utilidad. Al principio, se permite elegir los idiomas que se quieren aprender pudiendo elegir inglés o acompañado de otra lengua como el español.

Automáticamente se cargará una serie de historias que contendrá diferentes textos muy sencillos y con una palabra clave que normalmente puede costar de pronunciar. Y es que en este caso la misión de la herramienta es detectar tu pronunciación con el objetivo de mejorarla y leer mucho mejor. Obviamente a esto se puede agregar un diccionario a mano para ir ganando vocabulario (aunque sea básico).

En cada una de las lecciones que encontramos, se puede observar un pequeño texto. En la parte superior izquierda se deberán de dar los permisos para que el micrófono pueda escucharnos, comenzando a leer los textos que tenemos delante. En el caso de que la IA detecte que lo has dicho con buena pronunciación se marcará de un azul más claro. Pero si no lo dices bien no cambiará su color y no te dará los puntos.

En esta situación la asistente que encontrarás en la parte inferior te va a leer la palabra en cuestión en la que has tenido problemas para que le sigas en la pronunciación con el objetivo de mejorarla. Lo mejor de todo es que la palabra que más te cueste te la vas a encontrar en textos posteriores para que puedas ir practicando.

Conforme se van completando las historias o los textos verás como se van sumando diferentes puntos. Estos finalmente te darán insignias que estarán pensadas principalmente para los más pequeños de la casa por su aspecto infantil. Pero particularmente te animamos a probar esta herramienta para mejorar tu pronunciación lo máximo posible.

