Cómo (y ante quién) denunciar los fraudes en Internet y estafas por SMS como la de WhatsApp, FedEx o Correos

Según el último Índice de Civismo Digital elaborado por Microsoft, el ciberataque más común en España, sufrido por el 44% de los usuarios encuestados, son los bulos, estafas y fraudes en Internet. Y en nuestro país parecemos tener un problema particular con esta clase de ataques, pues dicho porcentaje supera en 13 puntos la media mundial (del 31%).

Sin ir más lejos, desde que empezó este año nos hemos hecho eco de varias estafas y fraudes relevantes que implicaban el uso de herramientas tecnológicas: desde la estafa SMS de FedEx o la de Correos (dirigidas ambas contra usuarios de Android), hasta la campaña para robar cuentas de WhatsApp desvelada ayer.

Si en alguna ocasión terminas formando parte de esta estadística, es importante que recopiles toda la información relevante que puedas aportar (enlaces, archivos descargados, etc.) y que la pongas en conocimiento de los organismos oficiales pertinentes. Te explicamos cómo:

La Policía Nacional

La Policía Nacional cuenta con una Oficina Virtual de Denuncias que podremos usar para interponer una denuncia telemáticamente (aunque no sirve para denunciar cualquier delito: lee con detenimiento los requisitos en la web).

Además, su Brigada Central de Investigación Tecnológica pone a nuestra disposición varios formularios en los que podemos notificar hechos delictivos relacionados con el ámbito tecnológico, incluyendo diversas clases de fraudes.

La Guardia Civil

La Guardia Civil cuenta con un Grupo de Delitos Telemáticos. Según explican en su web, una denuncia propiamente dicha exige "la personación del denunciante o su representante legal, en un juzgado o centro policial".

Pero si lo que buscamos no es interponer una denuncia, sino hacerle llegar al instituto armado información sobre algún posible fraude cibernético que se esté llevando a cabo, podemos recurrir a su formulario anónimo de información ciudadana en este sitio web.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

El INCIBE mantiene el 017, una línea telefónica gratuita para ayuda en materia de ciberseguridad, a la que podemos recurrir en horario de 9:00 a 21:00 horas durante todos los días del año (incluidos fines de semana y festivos).

Si en lugar de llamar por teléfono preferimos remitir nuestra consulta por escrito, tenemos la opción de recurrir a tres formularios:

a) Formulario para el ciudadano en general. Entre los tipos de consulta disponible, encontraremos uno listado como "Casos de fraude".

b) Formulario para empresas: No existiendo ninguna referencia a fraudes en el listado disponible, podremos usar "Problemas de seguridad" u "Otros", según el caso.

c) Formulario para menores (o para casos relacionados con menores), forma parte de la iniciativa 'Internet Segura For Kids'. No es sólo para ciberataques y fraudes: los casos relacionados con el ciberbullying, el sexting o el contacto con cibercomunidades peligrosas también reciben respuesta aquí.

Pero el INCIBE aún proporciona otro canal más para reportar fraudes: el buzón de su Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad. Así, escribiendo a incidencias@incibe-cert.es,

"podrás reportar los casos de fraude que detectes: correos de phishing, tiendas online fraudulentas, sitios web que alojan malware, etc".

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Si el fraude al que te has visto expuesto supone también una infracción de la normativa de protección de datos que afecte al tratamiento de tus datos personales, puedes presentar una reclamación recurriendo a la Sede Electrónica de la AEPD y aportar las pruebas o indicios de que dispongas.

Según advierten, "la tramitación es más ágil en los casos en que se aportan más pruebas o indicios junto con la denuncia".