Te apuntaste a la Lista Robinson, pero te siguen llegando llamadas comerciales: así puedes reclamar ante la AEPD

Todos estamos hartos de recibir llamadas comerciales. Y si no lo estás, es que no tienes línea telefónica. Pero muchas veces nos resignamos a sufrirlas en silencio, por desconocimiento de los pasos a dar para impedirlo. "Ah, me vas a hablar de la Lista Robinson, claro, pero un amigo me dijo que se dio de alta hace varios meses y sigue recibiendo llamadas comerciales".

Sí, efectivamente eso pasa a menudo, pero no caigamos por ello en la dejadez o en el miedo a la 'burocracia'... porque, como se ha demostrado esta semana, realizar una reclamación una vez que ya estás dado de alta en la Lista Robinson puede lograr que las compañías que nos atosigan a llamadas terminen perdiendo varios miles de euros en multas.

Así que veamos cómo registrarnos en la Lista, primero, y cómo reclamar después ante la AEPD si alguna empresa nos sigue realizando llamadas comerciales no deseadas.

Cómo apuntarnos en la Lista Robinson

Puedes registrarte en la Lista Robinson con el fin de "evitar la publicidad de entidades que no hayan obtenido directamente del afectado el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios o con las que el afectado no mantenga o haya mantenido ninguna relación comercial". Los pasos a seguir son sorprendentemente sencillos:

Accede a la web de la Lista Robinson y pulsa en el botón central (y bien visible) que reza "Apúntate a la lista" . Te dará a elegir entre inscribirte tú mismo o a una tercera persona (que te haya autorizado expresamente o de la que seas tutor legal).

Si te inscribes en tu propio nombre, el siguiente paso consistirá meramente en rellenar tus datos de contacto (nombre, DNI, e-mail y contraseña). Rellena los campos pertinentes, haz clic en 'Apuntarse' y espera al correo de verificación.

Una vez recibido el correo y clicado en el enlace de verificación, podremos iniciar sesión en la web de la Lista Robinson e indicar qué números de teléfono queremos mantener al margen de la recepción de llamadas y SMS/MMS comerciales, así como en qué direcciones postales y de e-mail queremos evitar la recepción de SPAM. El proceso es muy sencillo: tan sólo debes proporcionar los datos del medio de contacto solicitado y clicar en 'Aceptar'.

Existe también un apartado denominado 'Revocación de llamadas', que no aparecerá hasta que no introduzcas tu teléfono en el apartado homónimo, nos permite comunicar a una empresa, a la que sí hayamos dado previamente nuestro consentimiento explícito, que ya no queremos recibir llamadas publicitarias. Esto es importante, porque la Lista Robinson no se aplica automáticamente en esos casos.

Una vez hecho esto, los responsables de la Lista Robinson nos avisan de que pasarán dos meses antes de que el conocimiento de nuestra incorporación al listado sea exigible a las empresas responsables de las llamadas indeseadas. Si después de eso seguimos recibiendo las citadas llamadas, ha llegado el momento de reclamar.

¿Cómo demostrar que estamos dados de alta en la Lista Robinson?

Cuando llegues al final de este tutorial, verás que uno de los últimos pasos a cumplimentar consiste en aportar la documentación que acredite tu registro en la Lista Robinson, así como la fecha en que diste de alta la línea telefónica en cuestión. Ya habrás visto que en la web no hay ningún apartado que posibilite la descarga de dicha documentación, así que... ¿cómo conseguir esa documentación?

Hola @AEPD_es , estoy en la lista Robinson pero sigo recibiendo llamadas. En la web de AEPD dice que para hacer una reclamación "deberá aportar documentación acreditativa de la fecha de su inscripción", pero no recibí documentación alguna. ¿Cómo puedo conseguirla? — Pedro* (@palmend) July 18, 2022

Es muy sencillo: sólo tienes que enviar un email solicitando dicha documentación a info@listarobinson.es desde la cuenta que usaste para registrarte, indicando en el cuerpo del email tu DNI, y los responsables de la Lista te remitirán el documento que necesitas para proseguir con tu reclamación.

Accediendo a la Sede Electrónica de la AEPD

El organismo ante el que cabe interponer la reclamación una vez constatamos que una empresa se ha pasado la Lista Robinson por el Arco del Triunfo es la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Accedemos a su Sede Electrónica. Tras clicar en este enlace, elegimos la opción correcta entre 'Pertenezco a una entidad' o 'Soy un ciudadano'; a efectos de este tutorial elegiremos la segunda (correspondiente a los casos en que actuamos como persona física ).

Clicamos en la opción 'Reclamaciones ordinarias' y, tras esos, en 'Publicidad y comunicación comercial' . A continuación nos aparecerá un aviso legal que recomendamos leer: es corto, y nos informa sobre medios alternativos de denunciar malas prácticas en el uso comercial de datos privados (como AUTOCONTROL).

En nuestro caso, hacemos clic en el botón "Continuar" y vemos cómo se despliegan ante nosotros seis opciones, cada una de ellas relacionada con una casuística diferente de la recepción indeseada de publicidad. Aunque los procedimientos a seguir serán bastante similares, nosotros haremos clic en 'Recibo llamadas telefónicas publicitarias'.

El sistema nos dará a elegir entre realizar el trámite con 'Soporte en papel' (es decir, generando un documento que luego podamos presentar físicamente) o de modo 'Electrónico', para lo cual necesitaremos un certificado digital o hacer uso de Cl@ve.

Rellenando nuestra reclamación

Una vez que escojamos nuestra opción favorita (en nuestro caso escogeremos la primera), nos encontraremos con una pantalla con 6 pasos:

Datos del solicitante: Aportaremos nuestros datos personales para identificarnos como denunciantes. Datos del reclamado: Aquí aportaremos todo lo que sepamos sobre la empresa sobre la que estemos reclamando. Sólo es obligatorio indicar si se trata de una persona física o jurídica. Una vez que hayamos añadido a la empresa en cuestión, nos dará la opción de añadir más empresas o de pasar finalmente al siguiente punto. No temas si hay algún error por tu parte a la hora de identificar la empresa: la reclamación ante la AEPD que ha protagonizado esta semana los titulares se presentó originariamente contra Vodafone, y lo hizo de manera errónea (la culpable era una de sus empresas colaboradoras), pero eso no provocó una rechazo de la reclamación.

Aclaración de los hechos: Aquí identificaremos el problema que hayamos sufrido (eligiendo, sucesivamente, en 'Tipo', Categoría' y 'Subcategoría', si la hubiese), lo describiremos (con todos los detalles posibles), y contestaremos a varias preguntas (entre ellas, si estamos o no dados de alta en la Lista Robinson). En este punto, nos interesa tener recopilada toda la información que tengamos sobre las llamadas de 'spam telefónico' que hemos sufrido (incluidas fechas y horas). Ojo, porque rellenar el recuadro 'Fecha del último spam recibido' parece no ser obligatorio (no lleva asterisco), pero sí lo es.

Cláusula informativa y adjuntos: Aquí declaramos la veracidad de todo lo denunciado por nosotros en los pasos previos, y al mismo tiempo se nos recuerda qué documentación debemos aportar cuando presentemos la reclamación (si hemos optado por la presentación en modo Electrónico podremos adjuntarla escaneada).

Documentación a aportar:

Documentos que acrediten la titularidad de la(s) línea(s) telefónica(s) en que hemos recibido las llamadas.

Documentos que acrediten que se solicitó a la entidad que realiza las llamadas que dejara de hacerlas .

Copia de la respuesta a la solicitud anterior , si existiera.

Documento que acredite el registro (y la fecha del mismo) en la Lista Robinson de la línea telefónica afectada. Sí, justo lo que solicitamos por e-mail unos cuantos párrafos más arriba.

Por último, en los pasos 'Confirmación' y 'Justificante' podremos visualizar el conjunto de datos que hemos aportado en los pasos anteriores, y descargar el documento que tendremos que remitir a la AEPD. Si al principio del proceso optamos por utilizar el trámite en modo 'Electrónico' ya constará como presentado.

Imagen | Basada en fotograma de 'The Simpsons' (Gracie Films & 20th Television)